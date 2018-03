LK NÖ: Regierungsprogramm sichert bäuerliche Landwirtschaft und ländlichen Raum

Hermann Schultes zufrieden mit Verhandlungsergebnis - Gratulation an neuen Minister

St. Pölten (OTS) - "In den verschiedenen Kapiteln haben die Verhandler mit guter Unterstützung durch unsere Fachexperten das Mögliche in den Regierungsverhandlungen festgeschrieben. Das Ergebnis entspricht weitgehend unseren Anforderungen. Die endlich fix vereinbarte Kofinanzierung von 50:50 zur nationalen Absicherung der Agrargelder schafft die wesentliche Voraussetzung für eine wettbewerbsfähig produzierende und flächendeckend nachhaltige Landwirtschaft in Österreich. Das schafft zukunftstaugliche Perspektiven für unsere Bäuerinnen und Bauern und unseren ökosozialen Weg. Gleichzeitig freue ich mich darüber, dass unsere vehemente Forderung nach deutlichen Offensivmaßnahmen für Investitionen -gerade auch für junge Hofübernehmer - umgesetzt wird. Damit gibt es Angebote, die eine leistungsgerechte Verteilung erwirken", erläutert Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Die im Regierungsprogramm verankerte Umsetzung des Regionalmodells bis 2019 wird von der LK NÖ unterstützt, weil die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe jedenfalls durch eine schrittweise Einführung gewahrt bleibt. Außerdem ist im Agrarprogramm der neuen Regierung die Weiterentwicklung bestehender Versicherungssysteme zu einer umfassenden Ernteversicherung vorgesehen. "Unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten in der freien Natur und müssen höchste Qualitätsstandards erfüllen. Wir haben Direktzahlungen für die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt und speziell über das ÖPUL Maßnahmen zur Abgeltung von Umweltleistungen. Die Möglichkeiten zum Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft waren bislang allerdings unzureichend. Wetterextreme und Missernten verlangen nach neuen Absicherungsmöglichkeiten. Die LK NÖ begrüßt die Absicht, eine umfassende Ernteversicherung zu entwickeln, die steigende Risiken für unsere Landwirte abfedert", so Schultes weiter.

Präsident Schultes gratuliert dem neuen Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter

"Die EU-Agrarpolitik bis 2020 bringt viele Aufgaben für die Interessenvertretung und unsere Bauern. Verwaltungstechnische Komplikationen sind zu beseitigen und gleichzeitig neue Schwerpunkte auf Qualitätssicherung und Produktentwicklung zu legen. Der Anteil unserer Landwirte am Wertschöpfungskuchen soll wieder steigen. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Kammern sowie unseren Verbänden und Genossenschaften. Das wird eine der Kraftreserven sein, um die Herausforderungen der nächsten Jahre bewältigen zu können. Es ist sehr begrüßenswert, dass mit Andrä Rupprechter ein erfahrener EU-Experte das Lebensministerium anführen wird. Gleichzeitig kennt Rupprechter die besonderen Bedingungen des Ressorts noch aus seiner Tätigkeit als Sektionschef im Haus. Ich wünsche unserem neuen Landwirtschafts- und Umweltminister von Herzen alles Gute für diese großen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit", gratuliert der LK-Präsident.

Entwicklung ländlicher Räume braucht viele Politikbereiche

"Die landwirtschaftlichen Familienbetriebe sind wichtiger Wirtschaftsmotor und sozialer Akteur in den ländlichen Regionen. Unsere Landwirte leisten viel für diese Gebiete und deren gesamten Bevölkerung, weil es ihr Lebensraum ist. Dafür hat sich Nikolaus Berlakovich mit seiner ganzen Kraft eingesetzt. Seine Leistungen verdienen höchste Anerkennung und ein 'Danke' der vielen Menschen, für die er tätig war. Die LK NÖ setzt sich dafür ein, dass die guten Wirkungen unserer bäuerlichen Betriebe für die Wirtschaftskraft der gesamten ländlichen Entwicklung erkannt werden. Das öffnet Chancen, wie beispielsweise die Energieversorgung aus der Region", bekräftigt Schultes.

"Die Absicherung der ländlichen Räume hat daher auch zum Ziel, die sozialen Komponenten in den Regionen auszubauen, das bedeutet die Sicherung einer bürgernahen Gesundheitsvorsorge, etwa durch Landärzte und Hausapotheken. Unsere Betriebe leisten über das Angebot sozialer Dienste - Stichwort Green Care - dazu einen immer größeren Beitrag. Natürlich sind Infrastrukturmaßnahmen wie der Ausbau des Breitbandes und des individuellen wie öffentlichen Verkehrsnetzes eine absolute Notwendigkeit. Die Landwirtschaftskammer sieht sich als Advokat für alle Anliegen des ländlichen Raumes, auch jene, die über andere ministerielle Zuständigkeiten zu erfüllen sind", betont der LK NÖ-Präsident abschließend.

