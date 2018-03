Stadtwerketag: Kommunale Unternehmen diskutierten Zukunft der Daseinsvorsorge

Wien (OTS) - Der Verband kommunaler Unternehmen Österreichs (VKÖ) lud am Donnerstag, den 12. Dezember 2013 gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken zum ersten VKÖ-Stadtwerketag. ManagerInnen kommunaler Unternehmen trafen in den Räumlichkeiten der Wiener Stadtwerke in TownTown auf EntscheidungsträgerInnen aus Politik, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Ziel der Tagung: Partnerschaften zu knüpfen und gemeinsame Strategien zur Sicherung und Weiterentwicklung kommunaler Daseinsvorsorge zu definieren. ExpertInnen aus Österreich und Europa hielten Fachvorträge über strategische Kooperationen und Ausrichtungsoptionen kommunaler Unternehmen. Unter anderem wirkten Hannes Swoboda, Vorsitzender der S&D Fraktion im EU-Parlament in Brüssel, Barbara Mulder-Bahovec, stv. Abteilungsleiterin für Finanzierungen in Zentraleuropa der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg sowie Sibylle Summer vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend aktiv an der Tagung mit.

"Die Zukunft der Stadtwerke liegt in strategischen Partnerschaften. Stadtwerke können sich nur gemeinsam den Herausforderungen eines liberalisierten Marktes stellen, indem sie zusammen die Rahmenbedingungen für kommunale Unternehmen aktiv mitgestalten. Wer Politik in Europa und Österreich verändern möchte, braucht internationale Netzwerke und starke Allianzen", betonte Gabriele Domschitz, Präsidentin des VKÖ, in ihrer Eröffnungsrede. Im Rahmen des Stadtwerketages erarbeiteten kommunale Unternehmen effiziente und innovative Lösungen für die Zukunft. Ziel: weiterhin in die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen in Österreichs Städten und Gemeinden zu investieren. Von der Müllentsorgung über die effiziente Energiebereitstellung, die Wasserversorgung oder den öffentlichen Personennahverkehr bis zur Bestattung - Stadtwerke nehmen ihren gesellschaftlichen Auftrag gewissenhaft wahr.

"Die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge muss auch auf europäischer Ebene oberste Priorität haben und Liberalisierungstendenzen müssen wir entschieden entgegentreten. Gerade angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation muss garantiert werden, dass allen Bürgerinnen und Bürgern ein kostengünstiger und umfassender Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge ermöglicht wird", betonte Hannes Swoboda.

Rainer Plaßmann, ausgewiesener Daseinsvorsorgeexperte und EU-Netzwerker der Stadtwerke Köln sieht Stadtwerke-Unternehmen als "Inbegriff der Daseinsvorsorge". Stadtwerke tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Sie leisten aber auch einen sehr wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung durch Direktinvestitionen in die Realwirtschaft.

Unter dem Titel "Stadtwerke, quo vadis?" erläuterte Michael Wübbels, stv. Geschäftsführer vom Verband kommunaler Unternehmen e.V., die zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre aus Sicht deutscher Stadtwerke. "Daseinsvorsorge in Zukunft, das heißt unternehmerische Entwicklung im Sinne von Effizienz, Umweltverträglichkeit und sozialer Verantwortung. Deshalb ist ein verstärktes Engagement kommunaler Ver- und Entsorger im Bereich der Nachhaltigkeit, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Chance und Verpflichtung zugleich", so Wübbels.

Über den VKÖ

Der VKÖ vertritt die Interessen österreichischer kommunaler Unternehmen auf europäischer und nationaler Ebene. Der Verband unterstützt die Mitgliedsunternehmen bei der Erfüllung ihres kommunalen Versorgungsauftrages. Insbesondere Entwicklungen auf europäischer Ebene erfordern frühzeitiges und nachhaltiges politisches Engagement. Über ein effektives Netzwerk von Partnern aus ganz Europa tritt der VKÖ für die Anliegen seiner Mitglieder ein. Der VKÖ zählt 37 Mitgliedsunternehmen und operiert in enger Kooperation mit dem Verband der Öffentlichen Wirtschaft Österreichs (VÖWG). Seit 2010 fungiert EU-Expertin Heidrun Maier-de Kruijff als Geschäftsführerin beider Verbände.

Über die Wiener Stadtwerke Holding AG

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister für den Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit drei Milliarden Euro Umsatz und rund 16.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Vier Milliarden Euro investieren die Wiener Stadtwerke in den kommenden fünf Jahren in Wiens Infrastruktur. Damit setzen sie wichtige Impulse für die Wiener Wirtschaft und schaffen tausende Arbeitsplätze in der gesamten Region. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

