Taxi: Straftäter als Fahrer

ECHO-Bericht bestätigt: Entgegen offiziellen Aussagen war ein verurteilter Straftäter in Innsbruck mit einer Fußfessel als Taxilenker tätig.

Innsbruck (OTS) - Vergesslichkeit oder gezielte Fehlinformation? Noch letzte Woche sprach der Leiter der Innsbrucker Justizvollzugsanstalt Reinhard Potocnik gegenüber einer Tageszeitung davon, dass es in Innsbruck keine Taxilenker mit Fußfesseln gäbe und Taxifahrten sich "nicht ausgehen würden", nun zeigt sich aber, dass bis vor Kurzem zumindest ein Taxifahrer in Inns bruck mit einer Fußfessel unterwegs war und ein weiterer einen dementsprechenden Antrag gestellt hat. Am 19. Dezember hätte dieser zweite Fahrer seine Fußfessel im "Ziegelstadel" erhalten sollen, aufgrund der ECHO-Recherchen reichte die Wirtschaftskammer rasch einen Antrag auf Entzug der Taxilenkerberechtigung ein. Wie lange die Praxis schon besteht, Taxilenker mit einer Fußfessel fahren zu lassen, wird weiterhin verschwiegen, das Justizministerium bekennt zwar, dass ein Taxilenker bis "vor Kurzem" in Innsbruck mit Fußfessel unterwegs war, zeigt sich bezüglich anderer Fälle aber als nicht auskunftsfreudig und beruft sich auf den Datenschutz. Tatsache ist und bleibt jedoch: In Innsbruck sind zurzeit gleich mehrere verurteilte Fahrer unterwegs, die Straftaten wie Serienraubüberfälle, Körperverletzungen und auch Sexualdelikte begangen haben. Für Anton Eberl, Geschäftsführer der Innsbrucker Taxizentrale 5311 und Österreichs Fachgruppenobmann der Taxifahrer ein "furchtbarer Zustand", den man abstellen will. Aufhorchen lässt jedoch der Interessenvertreter für das Taxigewerbe in der Wirtschaftskammer, Gabriel Klammer, der die Verantwortung an die Gerichte weitergibt, sie seien Schuld an der Misere, weil sie straffällige Taxilenker nicht den Gewerbebehörden und Führerscheinstellen melden würden, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet wären. Alarmierend für Branche und Fahrgäste auch seine Analyse: "Die Zeiten haben sich geändert, wir werden unsere Branche nicht mehr komplett gegen Straftäter verschließen können", sagt Klammer in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins ECHO (nachzulesen unter www.echoonline.at).

