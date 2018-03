Toto: Wieder kein Dreizehner, damit Dreifachjackpot mit rund 70.000 Euro

Solozwölfer mit 9.800 Euro in NÖ

Wien (OTS) - Der nächste Toto Dreizehner lässt weiter auf sich warten, am Wochenende blieb er bereits zum dritten Mal in Folge aus. Damit geht es in der nächsten Runde bereits um einen Dreifachjackpot, und das bedeutet rund 70.000 Euro im Gewinntopf.

Beim Zwölfer gelang einem Spielteilnehmer aus Niederösterreich ein Sologewinn, der sich mit rund 9.800 Euro zu Buche schlägt. Er kam mit dem System 760 noch zu sechs Elfern, 15 Zehnern und acht 5er-Bonusgewinnen und konnte dadurch seinen Gesamtgewinn auf mehr als 11.400 Euro erhöhen.

In der Torwette blieb der Jackpot im ersten Rang weiter bestehen, da es niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Auch im zweiten Rang bleib diesmal ein Gewinn aus, und damit geht es bei "vier Richtigen" ebenfalls um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Toto Runde 51A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 50B:

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 50.829,70 - 70.000 warten 1 Zwölfer zu EUR 9.763,10 12 Elfer zu je EUR 180,70 118 Zehner zu je EUR 36,70 879 5er Bonus zu je EUR 2,00

Der richtige Tipp 1 X 1 X 2 / X 2 X 1 X 1 X X X X 2 1 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 41.117,70 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.050,50 Torwette 3. Rang: 8 zu je EUR 164,10 Hattrick: JP zu EUR 106.809,50

Torwette-Resultate: +:0 2:2 +:0 0:0 0:+

