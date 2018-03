71. NÖ Bauernbundball überrascht Besucher mit vielen Neuerungen

Countdown für den größten Trachten- und Traditionsball des Landes läuft

St. Pölten (OTS) - Wie kein anderer vereint der NÖ Bauernbundball durch die Pracht der Tracht auch Tradition und Moderne. Bereits zum 71. Mal lädt die Akademikergruppe zum stimmungsvollsten und größten Ball des Landes, der am Samstag, dem 11.01.2014, im Austria Center Vienna stattfindet. Die Vorbereitungen für das Ballereignis der Superlative, zu dem wieder rund 6.700 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, laufen schon auf Hochtouren. "Regionalität und Qualität - auf diese Kriterien wird bei unserem Ballereignis, das wir auch als Brücke zwischen Stadt und Land sehen, diesmal besonders viel Wert gelegt", sagen die Obfrau der veranstaltenden Akademikergruppe, NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner, und Ballobmann Stefan Jauk.

"So schmeckt NÖ"-Weindorf und regionale Spezialitäten

Neben den allseits beliebten Fixpunkten wie der Sektbar, der Milchbar der Landjugend, der "Hopfen & Malz"-Bierschank der Boku-Studenten sowie dem Melkwettbewerb an der Plastikkuh und dem Fotoshooting für den Jungbauernkalender gibt es viele Neuerungen. So werden die Besucher heuer erstmals mit regionalen "Food Affairs"-Spezialitäten und blau-gelben Schmankerln verwöhnt. Neu sind auch das "So schmeckt Niederösterreich"-Weindorf mit einer Gratis-Weinprobe für die Ballbesucher und ein Schießstand des NÖ Landesjagdverbands, wo Gäste ihre Schießkünste am Luftdruckgewehr beweisen können. Durch die Umbenennung der Säle (Saal Mostviertel, Waldviertel, Weinviertel und Industrieviertel) sowie einer klaren farblichen Kennzeichnung wird der Weg zu den einzelnen Besonderheiten des Balls erleichtert.

20.000 Quadratmeter an Tanzfläche, Sälen, Lounges und Bars werden den Ballgästen im Austria Center diesmal zur Verfügung stehen. Den festlichen Einzug der 60 Landjugend-Tanzpaare unter der Leitung der Volkskultur NÖ sowie der Winzerköniginnen und Produkthoheiten werden auch dieses Mal 60 junge Fahnenträger aus den landwirtschaftlichen Fachschulen Gaming und Gießhübl begleiten. Wenige Stunden vor dem Ball werden 30 freiwillige Mitarbeiter von Betrieben der Gärtnervereinigung NÖ das festliche Ambiente im Austria Center Vienna mit 18.000 Frühlingsblumen in eine einzigartige "Ball-Location" verwandeln. Die genauen Farbthemen und der traditionelle "Überraschungsgruß" der Gärtner am Fototreffpunkt im Foyer werden aber noch geheim gehalten. Als Damenspende wird es beim 71. NÖ Bauernbundball 3500 wunderschöne Schalen geben, die von 18 gehandicapten Mitarbeitern der Werkstätte Scheibbser Keramik innerhalb von zwei Jahren produziert worden sind.

Zwt.: Reinerlös geht an 300 Studierende

Der Reinerlös des Balls geht über 300 Stipendien an Studierende aus der Land- und Forstwirtschaft. Zusätzlich werden auch Forschungsstipendien an den Universitäten für Bodenkultur und Veterinärmedizin in Wien sowie Auslandsstipendien vergeben.

Stets ist dieser Ball auch Ort der Begegnung für zahlreiche namhafte Vertreter aus Politik, Medien, Kultur, Kirche, Landwirtschaft und Wirtschaft. Den Ehrenschutz werden diesmal unter anderem NÖ Landeshauptmann Erwin Pröll, Landtagspräsident Hans Penz, Landesrat Stephan Pernkopf und Aufsichtsratspräsident Erwin Hameseder übernehmen.

Eröffnet wird der Ball um 20.00 Uhr. Zu den Höhepunkten im Rahmenprogramm zählen die Mitternachtsquadrille und eine fotografische Suche der NÖ Bauernbund-Jugend nach dem attraktivsten Trachtenpärchen am Ball. Die Eröffnungsmusik und die Mitternachtsquadrille gestaltet LaxBlech, für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderen der Musikverein Staatz, das Tanzorchester der Militärmusik NÖ, "The Meatballs" und die Radio NÖ-Disco. In den weitläufigen Sälen und Lounges des Austria Centers spielen zusätzlich "Die Langschläger", die "Stallberg Musikanten" und die Boku-Blaskapelle auf. Insgesamt sind 157 Musiker im Einsatz. Außerdem eröffnet das Casino Baden wieder eine Außenstelle.

Der Einlass für den 71. NÖ Bauernbundball im Austria Center Vienna am 11.01.2014 erfolgt ab 19.00 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse EUR 40,-, im Vorverkauf EUR 35,- und ermäßigt EUR 20,-. Kartenbestellungen sind unter Tel.: 02742/9020-2210 sowie per E-Mail an karten @ akademikergruppe.at möglich. Weitere Informationen können unter www.akademikergruppe.at eingeholt werden.

