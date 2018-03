Vereinzelt Glättebildung und Bodennebel möglich

Niederösterreichs Straßen sind heute überwiegend trocken

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich findet man heute, Montag, großteils trockene Fahrbahnen vor. Abschnittsweise kommt es im Mostviertel, im südlichen Industrieviertel und im südlichen Weinviertel aufgrund gefrierenden Nebels zu Glättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind im Gang.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze. Im Raum Bruck an der Leitha, Groß Enzersdorf, Baden, Wiener Neustadt, Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au und Waidhofen an der Ybbs kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -6 Grad in Persenbeug und +6 Grad in Neunkirchen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk