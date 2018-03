H.P. Martin zu "Profil"-Bericht: "Falsche Behauptungen, miese Unterstellungen"

Martin Ehrenhauser erneuert Rufmordkampagne, um für EU-Wahl wahrgenommen zu werden / Keineswegs Verstoß gegen eigenen Verhaltenskodex oder gar Mehrkosten für die EU

Wien (OTS) - Zu der von "Profil" veröffentlichten OTS 0001 vom 14. Dezember 2013 erklärt der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin:

"Diese Darstellung ist schlichtweg falsch. Weder war ich auf EU-Kosten bei der Expo in Shanghai, noch war ich dort privat. Dem EU-Parlament sind dadurch keinerlei Mehrkosten entstanden. Ich bin auf meinem Weg von Brüssel zu den Sitzungen nach Peking an einem Freitag in Shanghai zwischengelandet, war am Samstag einen Tag beruflich auf der Expo, und flog dann am Sonntag weiter nach Peking. Die meisten Abgeordneten reisen schon am Wochenende vor Beginn einer Delegationswoche nach Peking, ich flog über Shanghai. Die Aufenthaltskosten in Shanghai habe ich trotz meines beruflichen Aufenthalts privat bezahlt.

Auch richtet sich meine parlamentarische Initiative für die Nutzung von Economy-Flügen ausschließlich gegen die häufigen innereuropäischen Business-Class-Flüge von EU-Abgeordneten, nicht gegen die seltenen transkontinentalen Business-Flüge. Ich selbst bin auch auf Langstrecken immer wieder Economy geflogen, habe dies aber nicht von anderen Kollegen gefordert.

Bei der Expo in Shanghai ging es nur um den rascheren Zugang. Ich hätte auch die vor Ort in Shanghai befindlichen offiziellen österreichischen Stellen um Hilfe bitten können, wie dies so viele andere österreichische Politiker bei ihren Expo-Besuchen gemacht haben, doch verfügte ich über persönliche Kontakte zu deutschen Stellen.

Bei all diesen falschen Behauptungen und miesen Unterstellungen stützt sich "Profil" wieder einmal auf persönliche Unterlagen, die beim Einbruch in mein privates E-Mail-System erbeutet wurden und

die Martin Ehrenhauser zu seiner Rufmord-Kampagne gegen mich einsetzt, um vor der EU-Wahl 2014 noch irgendwie wahrgenommen zu werden.

Unverständlich ist, dass "Profil" so eine Meldung veröffentlicht, obwohl der Redaktion eine ausführliche Stellungnahme von mir vorab vorlag."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

