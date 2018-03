"profil": Designierter Justizminister Brandstetter Berater der Vaduzer Kanzlei Batliner Gasser

Bisherige Tätigkeitsschwerpunkte: Wirtschaftskriminalität und Steuerbetrug

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, fungiert der designierte Justizminister Wolfgang Brandstetter seit Jahren als "Berater" der Liechtensteiner Anwaltskanzlei Batliner Gasser. Die Kanzlei hat sich nach eigenen Angaben auf die Errichtung und den Betrieb von "Stiftungen, Treuhänderschaften, Anstalten, Aktiengesellschaften und komplexe internationaler Strukturen zur optimalen Vermögensplanung" spezialisiert - Steueroptimierung also. Kanzleigründer Herbert Batliner sorgte in der Vergangenheit immer wieder für mediale Aufmerksamkeit, etwa im Zusammenhang mit der CDU-Spendenaffäre oder dem Diebstahl von Datensätzen durch einen ehemaligen Mitarbeiter, was in Deutschland und der Schweiz zu hunderten Steuerstrafverfahren führte. Bis Freitag vergangener Woche wurde Brandstetter auf der Homepage der Kanzlei als "Rechtskonsulent" geführt, mit eigenem Telefonanschluss und E-Mail-Adresse. Tätigkeitsschwerpunkte:

"Zivilverfahren, Wirtschaftskriminalität, Strafrecht, Medienrecht und Steuerbetrug". In einer "profil" übermittelten Stellungnahme hält Batliners Kanzleipartner Johannes Gasser fest: "Brandstetter berät in erster Linie Privatpersonen zu allen Fragen des Wirtschaftsstrafrechts. Er berät Klienten in Liechtenstein und Österreich."

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502