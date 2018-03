AVISO: Ernennung und Angelobung der neuen österreichischen Bundesregierung

Medienteilnahme, Limitierung, Anmeldung

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer wird am Montag, den 16. Dezember 2013 die Ernennung und Angelobung der neuen Bundesregierung und der neuen Staatssekretäre um 11.00 Uhr im Maria Theresien-Zimmer der Präsidentschaftskanzlei vornehmen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des beschränkten Platzangebotes eine Limitierung der Medienteilnahme notwendig ist. Dies bedeutet, dass pro Medium maximal ein/e Redakteur/in und ein/e Fotograf/in bzw. pro österreichischer Fernsehanstalt maximal 3 Personen zugelassen werden können. Bitte stimmen Sie deshalb Ihre Teilnahme innerhalb Ihrer Redaktion ab und melden sich danach bei der Präsidentschaftskanzlei, Kontakt: Christina Nikolaidis-Strommer, Telefonnummer: 01/53422-231, E-Mail:

christina.nikolaidis-strommer@hofburg.at an.

Internationale Fernsehstationen erhalten Bild- und Tonmaterial kostenfrei vom ORF zur Verfügung gestellt. Ansprechpartner ist Frau Carmen Carl, Mobil-Nr.: +43 664 817 8993, E-Mail: carmen.carl @ orf.at

Am Tag der Angelobung, dem 16.12.2013, findet der Einlass in die Präsidentschaftskanzlei von 10 Uhr bis 10.40 Uhr statt. Bitte weisen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

