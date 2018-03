"Wetten, dass ..?" und Robbie Williams' Swing-Konzert am 14. Dezember in ORF eins

Markus Lanz zu Gast in Augsburg

Wien (OTS) - Topp, die Wette gilt! Morgen, am 14. Dezember 2013, eröffnet Markus Lanz live um 20.15 Uhr in ORF eins eine neue "Wetten, dass ..?"-Ausgabe aus Augsburg. Neben Stars und Publikumslieblingen stehen einmal mehr die spannenden Wetten im Mittelpunkt. Als Komoderatorin begrüßt Markus Lanz Michelle Hunziker, die damit ihre Wettschuld als Wettpatin der verlorenen Kinderwette der vergangenen Mallorca-Sendung einlöst. Darüber hinaus sind mit Olivier Martinez und Fahri Yardim zwei Schauspieler der Verfilmung des Weltbestsellers "Der Medicus" in der Sendung. Weitere Gäste sind Boris Becker, der mehrfach ausgezeichnete Comedian Michael "Bully" Herbig, Publikumsliebling Wolfgang Stumph, Sängerin und Moderatorin Ina Müller sowie ABBA-Star Björn Ulvaeus. Für musikalische Unterhaltung sorgen der mehrfach ausgezeichnete Grammy-Preisträger Michael Bublé sowie die deutsche Popband Frida Gold. Im Anschluss an "Wetten, dass ..?" erobert Robbie Williams die Bühne! Der Entertainer feiert 2013 sein großes Comeback - mit seinem zweiten Swing-Album "Swings Both Ways" kann Williams an den Erfolg von "Swing When You're Winning" vor zwölf Jahren anknüpfen. ORF eins zeigt um 23.00 Uhr sein London-Konzert "Robbie Williams Swing Show - One Night at the Palladium" vom November 2013. Zusammen mit Lily Allen, Rufus Wainwright und weiteren Überraschungsgästen hat er bekannte Klassiker wie "Dream a Little Dream" und "Puttin' on the Ritz", sowie brandneue Songs präsentiert.

Die Wettkandidatinnen und -kandidaten

Außenwette: Alexander Jarc (33) aus Krefeld wettet, dass er beim Jetskifahren den Dreh raus hat, wo andere baden gehen.

Regina (47) und Ralf Grafunder (51) aus Melle bringen eine trockene, aber knackige Musikwette mit nach Augsburg.

Danijel Peric (31) kämpft mit scharfer Klinge auf heiligem Rasen -nicht nur Boris Becker wird seine Freude an dem Hamburger Multitalent haben.

Balance, Konzentration und Koordination sind bei Friedi Kühnes Wette gefragt: Der 24-jährige Lehramtsstudent aus München will bei "Wetten, dass ..?" zeigen, dass man mit Hilfe einer wackeligen Slackline auch Alltagsdinge erledigen kann - besonders in der Weihnachtszeit.

Als Lokalmatadorin tritt die Augsburger Radioreporterin Nina Kaimer an. Kollegen entdeckten ein spezielles Talent bei der 28-Jährigen und meldeten sie bei "Wetten, dass ..?" an.

Kinderwette: Gymnasiallehrerin Gabriele Kuen (48), hat sich mit ihren 33 Schülern aus Erlangen eine besondere Kinderwette überlegt und dafür im Lateinunterricht trainiert.

"Robbie Williams Swing Show - One Night at the Palladium", 23.00 Uhr, ORF eins

Zwölf Jahre nach dem Erfolg von "Swing When You're Winning"' kehrt der Superstar auf die Swing-Bühne zurück. Anfang November hat er live im legendären London Palladium sein neues Album "Swings Both Ways" performed und begeisterte seine Fans mit einem Konzert der Extraklasse. In Anlehnung an seinen legendären Auftritt in der Royal Albert Hall im Jahr 2001 bietet die Show eine Vielzahl besonderer Gäste, alte wie neue Swing-Songs und nicht zuletzt den eleganten Entertainer selbst. Gemeinsam mit Lily Allen, Rufus Wainwright und weiteren Überraschungsgästen hat Williams bekannte Klassiker wie "Dream a Little Dream" und "Puttin' on the Ritz" sowie brandneue Songs präsentiert. Unterstützt wird der Ausnahmekünstler von den "Muppets". Mit Miss Piggy singt Robbie das Duett "Something Stupid". Außerdem präsentiert Robbie Williams den Song "Go Gentle", den er für die Liebe seines Lebens, seine Tochter, geschrieben hat.

"Robbie Williams Swing Show - One Night at the Palladium" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at