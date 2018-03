OÖNachrichten-Leitartikel: "Die Große Koalition vor ihrer letzten Chance", von Wolfgang Braun

Ausgabe vom 13. Dezember 2013

Linz (OTS) - Wer setzt noch einen Cent auf die Große Koalition? Sie wird landauf, landab als hoffnungsloser Fall abgestempelt. Es gibt kaum jemanden, der der Meinung ist, dass sie die Trendwende schafft und wieder Vertrauen gewinnt, von Sympathie ganz zu schweigen. Nachrichten, die man als Nachweis dafür verbuchen könnte, dass Rot-Schwarz nicht alles falsch gemacht haben kann, haben keine Chance, die seit längerem aufgestaute Verdrossenheit zu durchdringen. Dass etwa in dieser Woche Österreich im Wirtschaftsvergleich Euro Monitor ausgezeichnete Werte attestiert wurden, verpufft wirkungslos. Freilich ist weihnachtliches Mitleid mit SPÖ und ÖVP fehl am Platz. Viele Wähler wenden sich frustriert oder gar angewidert ab, weil sie spüren, dass hier zwei Parteien in einer Mischung aus Routine, Phantasielosigkeit, Kompromiss und Machterhalt erstarrt sind.

Das Wahlergebnis vom 29. September hat Rot und Schwarz noch einmal aneinandergekettet. Wenn SPÖ und ÖVP noch eine Chance haben wollen, dann müssen sie abgesehen von inhaltlichen Aufgaben ihr Verhältnis zueinander klären. Die schwarz-blauen Jahre haben in beiden Parteien Spuren hinterlassen. Die während dieser Phase gepflegte Feindschaft und das daraus resultierende Misstrauen sind noch nicht überwunden. Das muss aber passieren, denn noch einmal fünf Jahre gegen- und nebeneinander statt miteinander zu regieren, wäre fatal.

Dass die Große Koalition endlich auch große Reformen angehen muss, ist an dieser Stelle schon x-mal gefordert worden. Aus den bisher bekannten Details des Regierungspaktes lässt sich der Wille dazu noch nicht ableiten. Doch auch in diesem Punkt gibt es jetzt keinen Ausweg mehr.

Ehrlicherweise muss man jedoch eingestehen, dass das Abarbeiten eines mutigen Reformwerks allein nicht ausreichen wird. Politik ist auch Emotion, sie muss Leidenschaft für Projekte und gesellschaftspolitische Ziele wecken - nur so ist es möglich, die Vielzahl derer, die sich frustriert und desillusioniert von der Politik abgewandt haben, wieder ins Boot zu holen.

"Wer Visionen hat, braucht einen Arzt", hat Altkanzler Franz Vranitzky einmal gesagt. Falsch. Visionen sind der Treibstoff der Politik. Wohin es führt, wenn man sie nicht mehr hat, kann man an der Entwicklung der Großen Koalition beobachten.

