WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Hypologische Überlegungen - von Esther Mitterstieler

Wien (OTS) - Jetzt haben wir also eine neue Regierung, die sich mit alten Problemen auseinandersetzen muss. Eines davon schleppte die Vorgängerin vor sich her, ohne den letzten Biss beim Zumachen des Sacks zu finden. Das Problem war und ist symptomatisch für das vergangene und künftige Vorgehen der Regierung in allen Bereichen und heißt die Hypo Alpe Adria. Grund für die Zögerlichkeit in der Causa waren auch die Nationalratswahlen. Maria Fekter als damaliger Finanzministerin den alleinigen schwarzen Peter zuzuschreiben, ist billig. Sie hat dies im Dienste ihrer Partei gemacht. Wie immer: Es war keine kluge Entscheidung, zuzuwarten. Im Fall der Hypo kann man bloß sagen: jeden Tag ein neues Loch. In den vergangenen zwei Jahren sind fast fünf Milliarden Euro nach Kärnten geflossen; von den rund 14 Milliarden Euro an Landeshaftungen ganz zu schweigen. Ohne Rücksicht auf die Steuerzahler. Dementsprechend unverständlich ist die Meinung des obersten Aufsehers der Hypo, Klaus Liebscher, der im WirtschaftsBlatt vehement gegen einen Schuldenschnitt Hypo zu Gläubigern im Verhältnis von zwei zu drei eintrat und dies folgendermaßen begründete: "Ich bin absolut dagegen, weil es keine taugliche Lösung für die Reputation Österreichs ist. Wir sind ja nicht Griechenland." Alles klar: Reputation Österreichs über alles.

Die Frage ist doch viel mehr: Wer hat den Schaden, wenn eine geordnete Insolvenz abgelehnt wird? Geradestehen muss der Steuerzahler, die Investoren dagegen kommen ungeschoren davon. Da sage mir bloß einer: Wir sind ja nicht Griechenland. Die Griechen haben auch die Investoren zur Kasse gebeten und nicht nur die eigenen Steuerzahler. Würde man die Hypo fallen lassen, wäre das laut Berater Oliver Wyman auch finanziell gesehen die attraktivste Lösung. Ein Ende ohne Schrecken und nicht ein Schrecken ohne Ende wäre diese geradezu hypologische Lösung. Ebenso logisch muss die Regierung die Verwaltung reformieren und das ersparte Geld in Bildung, Forschung, Innovation investieren. Also bitte kein zweiter Fall Hypo, kein politisches Zaudern ohne Ende.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at