Zwei internationale Auszeichnungen für Hainan Airlines

(PRN) - -- Hainan Airlines laut Global Traveler und Premier Traveler Chinas beste Fluggesellschaft

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Nachdem die beiden Reisemagazine Global Traveler und Premier Traveler unabhängig voneinander Hainan Airlines zur besten chinesischen Fluggesellschaft 2013 gekürt hatten, fanden am 5. und 10. Dezember in Los Angeles die Preisverleihungen statt. Joel M. Chusid, der Geschäftsführer von Hainan Airlines USA, war bei beiden Veranstaltungen anwesend.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131212/CN29757

)

Hainan Airlines bedient seit 2008 offiziell den Nordamerika-Markt. Derzeit fliegt die Gesellschaft von Peking aus die Flughäfen Toronto, Seattle und Chicago an. Ab nächstem Jahr werden Direktverbindungen nach Boston angeboten. Joel M. Chusid kommentierte die Auszeichnungen folgendermaßen: "Nachdem Hainan Airlines von Premier Traveler zweimal und von Global Traveler dreimal zur besten chinesische Fluggesellschaft gekürt wurde, dürfte der Bekanntheitsgrad von Hainan Airlines unter den nordamerikanischen Passagieren zunehmen. Wer unsere Leistungsfähigkeit kennengelernt hat, wird sich bei Verbindungen zwischen China und den USA bzw. anderen Reisezielen in Nordamerika immer wieder für Hainan Airlines entscheiden."

Global Traveler und Premier Traveler sind international angesehene Reisemagazine für anspruchsvolle Business-Vielflieger. Die Fragebögen, mit denen beide Publikationen über mehrere Monate die Meinung der Leser einholten, hatten das Ziel, ein umfassendes Bild über die Leistungsfähigkeit der Fluggesellschaften in puncto Servicequalität, Personal und Vielfliegerprogramme zu zeichnen. Hainan Airlines erhielt wegen seiner Servicequalität und seiner hervorragenden Reputation den Titel als beste chinesische Fluggesellschaft.

Hainan Airlines wurde 1993 gegründet. Seitdem sieht es die Fluggesellschaft als ihre Hauptaufgabe, proaktiv und mit innovativen Ideen dem Fluggast ein möglichst angenehmes Flugerlebnis zu bieten. Der Schlüssel hierzu sind hochwertiger Service und die Übernahme der besten Merkmale aus einer langen Tradition orientalischer Gastfreundlichkeit.

Die Markenrangliste BrandZ führt Hainan Airlines im dritten Jahr in Folge unter den 100 wertvollsten chinesischen Marken. 2012 stieg der Wert der Marke um 9 Prozent. Bei den World Travel Awards (WTA) 2013 erhielt Hainan Airlines Preise für die weltweit beste Economy-Klasse und die beste Economy-Klasse der asiatischen Fluggesellschaften. Außerdem wurde der Bordservice mit dem Mercury Award 2013 der ITCA ausgezeichnet.

"Cherished Experience". In den zurückliegenden Jahren ging Hainan Airlines auf Expansionskurs, schaffte den 787 Dreamliner an, nahm neue internationale Flugrouten ins Programm auf und rief das Serviceprogramm "Beauty of the Orient" ins Leben. Ziel all dieser Maßnahmen war es, in allen Aspekten der Geschäftstätigkeit die Qualität zu erhöhen. So entsteht eine Marke internationalen Ranges, die aufgrund von überdurchschnittlichem Service und weltweiter Präsenz eine erstklassige Reputation genießt.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Li Jing, +86-898-66739807, j-li4 @ hnair.com