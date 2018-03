teamNÖ/Naderer verlangt eine Verwaltungsvereinfachung in NÖ

Ein einziges Gemeindeorganisationsrecht für alle NÖ Gemeinden statt Belastungen für die Bevölkerung Niederösterreichs

Sankt Pölten (OTS) - Die Organisation der NÖ Gemeinden sei in 6 Gesetzen geregelt, nämlich im Stadtrechtsorganisationsgesetz, in der NÖ Gemeindeordnung 1973 und in 4 Stadtrechten der Statutarstädte, führte heute LAbg. Walter Naderer in seiner Rede zu Anträgen des Kommunal-Ausschusses aus. Erst im Oktober habe der Landtag viele gleichlautende Bestimmungen in der Gemeindeordnung und im Stadtrechtsorganisationsgesetz korrigiert, in der heutigen Sitzung würden erneut 4 Stadtrechte geändert, so Naderer. "Ein einziges Gemeindeorganisationsrecht für alle NÖ Gemeinden erspart dem Steuerzahler Unmengen an Papier und damit Geld", betonte Naderer.

