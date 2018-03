"Award of Excellence" - Karlheinz Töchterle: Sichtbares Zeichen vom und für den wissenschaftlichen Nachwuchs

Wissenschafts- und Forschungsminister verlieh mit je 2.500 Euro dotierten Preis für die besten Dissertationen Österreichs - 40 junge Wissenschaftler/innen ausgezeichnet

Wien (OTS) - "Das Niveau und die wissenschaftliche Tiefe der Arbeiten sind beeindruckend", lobt Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle jene 40 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die heute Nachmittag mit dem "Award of Excellence" ausgezeichnet wurden. Sie wurden für ihre im Studienjahr 2012/13 abgeschlossenen herausragenden Dissertationen geehrt, der Award ist mit je 2.500 Euro dotiert und ein sichtbares Zeichen vom und für den wissenschaftlichen Nachwuchs. "Wir machen damit auch die Vielfalt der wissenschaftlichen Forschung an exemplarischen Arbeiten sichtbar", so der Minister bei der Verleihung in den Räumlichkeiten des Ministeriums.

Der "Award of Excellence" wurde 2008 das erste Mal verliehen und soll die junge Wissenschaftlergeneration vor den Vorhang holen. Vorgeschlagen werden die Absolvent/innen von den Rektor/innen der Universitäten. Die Anzahl der Nominierungen je Universität hängt von der Studierendenzahl ab: Größere Universitäten können mehrere Dissertationen nominieren (z.B. Universität Wien 9, Technische Universität Wien 4, Universität Graz 3), die kleineren jeweils eine. Die Ehrung der Arbeiten aus ganz Österreich - in diesem Jahr sind es 40 Arbeiten von 20 Frauen und 20 Männern - erfolgt in vier Bereichen:

Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik und Medizin sowie Wirtschaft und Rechtswissenschaften.

Preisträgerinnen und Preisträger nach Universitäten:

UNIVERSITÄT WIEN: Mag. Dr. Ennser-Jedenastik Laurenz (Politikwissenschaften), Mag. Garaus Marion PhD (Betriebswirtschaft), Mag. Dr. Geyer Anna (Mathematik), Dipl.-Ing. (FH) Mag. Dr. Nader Ingo (Psychologie), Mag. Dr. Neubauer Elisabeth (Erdwissenschaften), Mag. Mag. Dr. Niksova Diana (Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften), Dr. Spang Anja, Msc (Mikrobiologie), Mag. Dr. Tremml-Werner Birgit Magdalena (Kommunikations- und Translationswissenschaften), Mag. Dr. Wieser Clemens (Lehramt Geographie/ PPP)

UNIVERSITÄT GRAZ: Mag. Dr. Buchmayr Florian (Betriebswirtschaft/ Wirtschaftspädagogik), Mag. Dr. Heinrich Elke (Rechtswissenschaften), Mag. Dr. Mohr Stefan (Pharmazie)

UNIVERSITÄT INNSBRUCK: Mag. Kaser Lisa, PhD (Physik), MMag. Lindner Florian, PhD, (Volkswirtschaft), Mag. Dr. Weiss Alexander Kurt Hermann (Chemie)

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN: Mag. Amann Sabine, PhD (Molekulare Biologie)

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ: Mag. Obrowsky Sascha, PhD (Humanmedizin)

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT INNSBRUCK: Mag. Gsaller Fabio, PhD (Molekulare Biologie)

UNIVERSITÄT SALZBURG: Mag. Dr. Ackaert Chloé (Molekulare Biologie), MMMag. Dr. Doblhofer-Bachleitner Anna (Rechtswissenschaften)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN: Dipl.-Soz. Dipl.-Ing. Dr. Trapp Harald (Architektur), Dipl.-Ing. Dr. Todt Melanie (Maschinenwesen), Dipl.-Ing. Dr. Schanovsky Franz (Elektrotechnik), Dipl.-Ing. Dr. Steineder Dominik (Technische Physik)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ: Mag. Dr. Engl Daniela Anna (Erdwissenschaften), Dipl.-Ing. Dr. Lackner Florian (Technische Physik)

MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN: Dipl.-Ing. Dr. Steinlechner Stefan (Metallurgie)

UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN: Dipl.-Ing. Dr. Peer Verena (Landschaftsplanung und Landschaftspflege)

VETERINÄRMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN: Mag. Reutner Katharina, PhD (Veterinärmedizin)

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN: Dr. Csereklyei Zsuzsanna (Sozial- und Wirtschaftswissenschaften), MBA, Mag. Dr. Marchgraber Christoph (Wirtschaftsrecht)

UNIVERSITÄT LINZ: Dr. Glowacki Eric Daniel, MSc, (Chemie), Dipl.-Ing. Dr. Schwabegger Günther (Technische Physik)

UNIVERSITÄT KLAGENFURT: Dipl.-Ing (FH) Dr. Priewasser Robert (Informationstechnik)

UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN: Mag. Dr. Bock Klaus, MA (Philosophie)

UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN: Windbüchler Bettina, MBA MAS PhD (Musikwissenschaft)

UNIVERSITÄT MOZARTEUM SALZBURG: Mag. Dr. Czapraga Bernadeta (Musikwissenschaft)

UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST GRAZ: Dipl.-Ing. Frank Matthias, PhD (Musikwissenschaft)

UNIVERSITÄT FÜR KÜNSTLERISCHE UND INDUSTRIELLE GESTALTUNG LINZ:

Dr. Hofbauer-Buchhart Anna Karina (Kunstgeschichte)

AKADEMIE FÜR BILDENDE KÜNSTE WIEN : Dipl.-Arch. Mag. Dr. Lima da Silva Roberta (Philosophie)

