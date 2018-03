teamNÖ/Naderer fordert einfache und pauschale Interessentenbeiträge für Tourismusbetriebe

Drogenhändler müssen in NÖ Tourismusabgaben zahlen

Sankt Pölten (OTS) - In seinem heutigen Debattenbeitrag zum Tourismusgesetz 1991 prangerte LAbg. Walter Naderer den Anhang zum Gesetz an, wo jene Unternehmen aufgezählt seien, die sogenannte Interessentenbeiträge bezahlen müssten, darunter seien beispielsweise auch Drogenhändler, Redakteure und Journalisten. "Die Auflistung ist vollkommen veraltet und die Abgaben somit verfehlt, die Landesregierung ist seit 2010 verpflichtet, diese Auflistung neu zu formulieren, doch ist sie bis heute dieser nicht nachgekommen". Naderer fordert, dass zukünftig nur jene Betriebe für den Tourismus bezahlen müssten, die unbestritten von diesem profitieren würden. "Auch sind im Gesetz die Klein- und Mittelständischen Unternehmen benachteiligt, da derzeit ein örtlicher Lebensmittelhändler mit einer Million Euro Jahresumsatz gleich viel Tourismusabgabe entrichten muss, wie ein großer Diskonter, dies mache ebenso eine Korrektur nötig", so LAbg. Naderer abschließend.

