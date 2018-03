Snap - die neue Online-Videothek von Sky: Großartige Filme und Serien auf Abruf aus der Sky Collection

Wien (OTS) -

Start der neuen Online-Videothek von Sky am 12. Dezember 2013

Die perfekte Erweiterung für Sky und Sky Go Kunden, auch erhältlich ohne klassisches Sky Abonnement

Tausende Filme und Serien auf Abruf, auf Deutsch und im Originalton

Ausgezeichnete Programmvielfalt mit Snap: Box Sets mit kompletten Staffeln preisgekrönter Serien, großartige Filme der letzten Jahrzehnte und Tausende Top-Kinderprogramme - mit täglich neuen Inhalten

Umfangreiche Lizenzdeals mit Hollywoodstudios und vielen Independents - zudem Ausbau der exklusiven Kooperationen mit HBO und Disney

Alles auf Abruf: egal wann, wo und wie oft über Web und iPad; noch komfortabler durch AirPlay über Apple TV und Download Funktion von ausgewählten Inhalten zur Offline-Nutzung

Auch für Connected TVs: Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft ist Snap exklusiv für Samsung Smart TVs bis Ende 2014 verfügbar

Nach einer kostenlosen Testphase von bis zu einem Monat kostet Snap nur Euro 9,90 pro Monat und ist für Sky Kunden zum exklusiven Vorteilspreis von Euro 4,90 erhältlich - völlig flexibel mit monatlicher Laufzeit

Rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen baut Sky sein On-Demand-Angebot weiter aus: Am 12. Dezember startet in Österreich und Deutschland Snap - die neue Online-Videothek von Sky. Der Service ist die perfekte Erweiterung zum marktführenden Angebot, das bestehende Kunden mit Sky Go bereits erhalten, steht aber auch für alle ohne Sky Abonnement zur Verfügung. Snap beinhaltet tausende Titel inklusive Box Sets kompletter Staffeln preisgekrönter Serien, der herausragenden Hits von HBO, großartiger Filme der letzten Jahrzehnte und zahlreicher Kinderprogramme mit exklusiven Programmhighlights von Disney. Durch umfassende Kooperationen mit Hollywoodstudios und zahlreichen Independents entsteht eine einzigartige Vielfalt, die von "Hangover" und "Happy Feet" über "Mission Impossible 1-3", "How I Met Your Mother" bis hin zu allen Staffeln von "24" reicht. Das Programmangebot wird kontinuierlich erweitert, so startet jeden Tag mindestens ein neuer Film, wodurch immer neue Inhalte entdeckt werden können. Kunden haben zudem die freie Wahl, ob sie auf Deutsch oder auch im Original schauen möchten.

Snap verfügt von Beginn an über den umfangreichsten HBO-Katalog mit "Boardwalk Empire", "True Blood" und kompletten Serienstaffeln wie z.B. "Die Sopranos" und "Sex and The City". In den kommenden Monaten folgen exklusive HBO-Highlights wie z.B. "Game of Thrones". Alle Filme und Serien lassen sich bequem über das Web, mit dem iPad oder auf Samsung Smart TVs abrufen - in Kürze auch mit dem iPhone. Samsung Galaxy Produkte sowie weitere Plattformen und Geräte folgen. Viele Inhalte können auf das iPad heruntergeladen und weltweit offline angesehen werden, egal, wo man gerade unterwegs ist. Jeder, der es gerne größer mag, kann Filme und Serien über die Samsung Smart TV App (als Fortführung der umfassenden Partnerschaft mit Samsung exklusiv bis Ende 2014) schauen oder mittels AirPlay vom iPad über Apple TV direkt auf den Fernseher übertragen.

Für noch mehr Komfort liefert die Sky Programmredaktion kontinuierlich Playlists und Specials, um den Nutzern eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Wahl des Programms zu geben. Mit einer speziellen Merkliste können Programme vorgemerkt werden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu genießen, egal auf welchem Gerät.

Jeder, der sich zum ersten Mal unter www.skysnap.at registriert, kann die neue Online-Videothek von Sky jeweils bis zum Monatsende gratis testen. Danach ist die ganze Welt von Snap für Euro 9,90 pro Monat verfügbar mit monatlicher Laufzeit. Die kostenlose Testphase für Sky Abonnenten läuft zum Start von Snap sogar bis Ende Januar 2014, danach profitieren sie von einem exklusiven Kunden-Vorteilspreis: Sky Kunden können den Service bereits für Euro 4,90 pro Monat buchen.

Brian Sullivan, CEO Sky Deutschland: "Sky hat wahre Pionierarbeit geleistet mit dem umfangreichen Live- und On-Demand Entertainment-Service Sky Go, der Sky zum größten OTT Pay-TV Anbieter in Deutschland und Österreich macht. Mit Snap gehen wir den nächsten Schritt und geben allen Sky Abonnenten und Entertainment-Fans erstmals die Möglichkeit, eine riesige Auswahl an hochqualitativen Inhalten der Sky Collection noch flexibler anzusehen. Mit der neuen Online-Videothek, kommen nun auch neue Zielgruppen in den Genuss unserer jahrelangen redaktionellen Erfahrung, unserer brillanten HD-Inhalte, der herausragenden Sky Programmqualität und unserer umfassenden Kooperationen mit weltweit führenden Anbietern wie HBO, Warner, Fox, Paramount und Disney. Bestehende Sky Kunden erhalten mit Snap eine noch größere Auswahl und können noch mehr herausragende großartige Filme und einzigartige Serien von Beginn an sehen - alles zu einem unschlagbaren Preis und als perfekte Erweiterung für Sky Anytime und Sky Go. Es ist toll, dass Snap rechtzeitig vor Weihnachten auf den Markt kommt - 2014 wird es weitere Neuigkeiten geben."

Programmhighlights (Auswahl)

Themenspecials Filme

Christmas Special (Polar-Express, Merry Christmas, Die Geister, die ich rief..., Weiße Weihnachten, ...)

George Clooney Special (Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen, Syriana, Der Sturm, The good German, ...)

Clint Eastwood Special (Gran Torino, Million Dollar Baby, Für eine Handvoll Dollar, Für ein paar Dollar mehr, Letters From Iwo Jima, Mystic River, ...)

Mission Impossible Special (Mission Impossible 1-3)

Filme

Hangover 1 & 2

Sex and the City - The Movie 1 & 2

Inception

The Dark Knight

Batman Begins

Shutter Island

Iron Man 1& 2

Kinderprogramme

Happy Feet

Polarexpress

Wo die wilden Kerle wohnen

Alice im Wunderland

Bärenbrüder 2

Hannah Montana: Der Film

The Kid - Image ist alles

Der Schatzplanet

Tierisch Wild

George - Der aus dem Dschungel kam

Wolfsblut

Spiel auf Sieg

Tron

Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby

Biene Maja (Serie)

Das Haus Anubis (Serie)

Die Avengers: Die Mächtigsten Helden der Welt (Serie)

Meister Manny's Werkzeugkiste (Serie)

Serien

Die Sopranos (Staffel 1-6)

Boardwalk Empire (Staffel 1)

True Blood (Staffel 1-3)

24 (Staffel 1-8)

Bones (Staffel 1-5)

Prison Break (Staffel 1-4)

Sex and the City (Staffel 1-6)

How I Met Your Mother (Staffel 1-7)

Über Sky Österreich

Sky Österreich ist ein 100% Tochterunternehmen von Sky Deutschland, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit über 3,5 Millionen Kunden. Sky bietet Live-Sport, aktuelle Filme, preisgekrönte Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können bis zu 80 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

