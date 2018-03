Nach Feiersinger-Kollaps: Österreichs Sport muss herzsicher werden

Pischelsdorf (OTS) - Das Jahr 2014 wird von der Heartbeat Foundation zum Jahr der Herzsicherheit im Fußball ausgerufen. Ziel ist es auch, so viele lebensrettende Defibrillatoren (AEDs) wie möglich für alle Sportstätten stiften zu können. Diesbezüglich laufen bereits Gespräche mit dem Österreichischen Fußballbund (ÖFB).

Ex-Fußballprofi Wolfgang Feiersinger dürfte auf dem Weg der Besserung sein. Das ist die gute Nachricht. Wie wichtig schnelle und richtige Hilfe sind, hat sich am Dienstagabend gezeigt. Der ehemalige Spieler von Austria Salzburg und Legionär bei Borussia Dortmund war bei einem Benefiz-Spiel in Gedenken an Bruno Pezzey zusammengesackt, und musste sogar intensivmedizinisch betreut werden.

"Kein offizieller Sportevent auf einer Sportstätte soll in Zukunft ohne HERZsicherheit veranstaltet werden. Unsere Erfahrungswerte zeigen leider immer wieder, dass nur mit einem Defibrillator und geschulten Ersthelfern vor Ort wirksam geholfen werden kann. Umso mehr freut es uns, dass mit dem ÖFB Gespräche laufen", erklärt Gregor Fink, Präsident der Heartbeat Foundation - Stopp den Herztod im Sport. Und weiter: "Jede Spende für die Heartbeat Foundation sichert in Zukunft die HERZSicherheit im Sport".

Ralph Schader, Veranstalter des Bruno Pezzey Gedenkturniers: "Wie in jedem Jahr waren zur Sicherheit das Rote Kreuz und glücklicherweise ein befreundeter Notarzt vor Ort. Diese schnelle Hilfe war ausschlaggebend dafür, dass es Wolfgang Feiersinger den Umständen entsprechend gut geht." Damit auch Laien schnelle und wirksame Hilfe leisten können, will die Heartbeat Foundation an allen Sportsstätten Österreichs mit Hilfe der Sportvereine Herzsicherheitsprojekte durchführen.

Die Privatinitiative "Heartbeat" sammelt seit dem Jahr 2011 Spenden, um lebensrettende Defibrillatoren für Sportstätten stiften zu können. Im Kulmland in der Steiermark wurden bereits zahlreiche Sportstätten mit AEDs ausgestattet. Aus einer Privatinitiative wurde mittlerweile ein global agierender Verein, die Heartbeat Foundation die nun noch gezielter auf die Tücken des plötzlichen Herztodes aufmerksam machen will. Alleine in Österreich sterben jährlich rund 15.000 Menschen am plötzlichen Herztod aufgrund unterschiedlicher Ursachen (Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte, etc.).

PULS - EXPERTEN UNTERSTÜTZEN DIE HEARTBEAT FOUNDATION

Bei ihrer Arbeit kann die Heartbeat Foundation glücklicherweise auf die fachliche Expertise des Vereins PULS zurückgreifen. PULS, der Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes, hat die Privatinitiative Heartbeat von Beginn an unterstützt, und wird auch in Zukunft in vielfältiger Weise zum Erfolg von Heartbeat beitragen. Ziel ist es, gemeinsam für mehr Herzsicherheit in allen Bereichen des Lebens einzutreten.



Über die Heartbeat Foundation:

Das vorrangige Ziel der Heartbeat Foundation ist es, im Rahmen von Projekten auf die Notwendigkeit von Defibrillatoren und begleitende Reanimationsschulungsmaßnahmen für Sportler, Trainer und Ersthelfer in Sportstätten aufmerksam zu machen.

In weiterer Folge betreibt die Heartbeat Foundation Fundraising, um finanzielle Mittel zur Anschaffung von AEDs für möglichst viele begünstigte Sportstätten zu lukrieren. Ziel ist es, Defibrillatoren inkl. ALLER nötigen Leistungen (Aufbau, Wartung, Schulung) zur Verfügung zu stellen, um einen optimalen Einsatz im Ernstfall zu garantieren.

Botschafter der Heartbeat Foundation sind unter anderem: Toni Polster (Fußball-Legende), Alex Antonitsch (ehemaliger Tennisprofi), Wolfgang Fasching (dreifacher Gewinner des Race across America).

