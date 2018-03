teamNÖ/Klubobmann Gabmann: Budgetloch bringt finanzpolitisches Chaos

Unklarheiten im Bundesbudget bringen Länderfinanzen und Konjunktur komplett durcheinander

Sankt Pölten (OTS) - Nur wenn größere Teile der Besteuerungsmöglichkeiten in die Hoheit der Länder übergeben würden, könne auch ausgabenseitig mehr Freiraum vorhanden sein und der notwendige Wettbewerb der Regionen stattfinden, so KO LAbg. Ernest Gabmann in der heutigen Aktuellen Stunde zu den Auswirkungen des Budgetlochs auf Niederösterreich.

"Einnahmen und Ausgaben sollen vielmehr in eine Hand gehören, nämlich in die Hand der Länder - dort, wo die Politik noch nahe am Menschen und für den Menschen gemacht wird", führt Gabmann weiter aus.

Über 60-mal wäre der Bundeshaushalt negativ gewesen und Jahr für Jahr müssten Mittel am Finanzmarkt aufgenommen werden, wodurch das System der Mittelaufnahme am freien Markt ganz fest in den Köpfen der Verantwortlichen verankert werde.

"Der "Kredit" als Finanzierungsquelle des Staates soll grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen. Der Staat ist kein Unternehmer, der sich das Geliehene über Investitionen wieder hereinholen kann!"

Eine Sanierung des Bundesbudgets durch eine weitere Erhöhung der Steuerquote gefährde den wirtschaftlichen Aufschwung massiv, der Öffentliche Haushalt sollte ausgeglichen gestaltet sein, schloss Gabmann.

