ÖVP Landstraße: Bahnhof Wien Mitte - Platzgestaltung gefragt!

Klubobmann Keri wünscht sich eine baldige Gestaltung mit einer Begrünung und Sitzgelegenheiten

Wien (OTS) - Seit gut einem Jahr hat der neue Bahnhof Wien Mitte seine Pforten geöffnet. Mit einer täglichen Frequenz von bis zu 150.000 Personen ist er einer der größten Verkehrsknotenpunkte Österreichs. Was aber fehlt, ist aus Sicht der ÖVP Landstraße eine ansprechende Gestaltung des Vorplatzes. Abgesehen vom derzeitigen Weihnachtsmarkt, versprüht der Platz mehr den Charme einer Betonwüste.

Ein Wunsch aus der Bevölkerung wäre die alleenartige Verlängerung der bestehenden Bäume von der Gigergasse bis zur Invalidenstraße. "Mehr Grün statt Beton wäre wünschenswert und würde dem Vorplatz des Bahnhofes einen ganz anderen Charakter geben!", ist ÖVP Klubobmann Georg Keri überzeugt. Ein weiteres Ärgernis stellt für viele Passanten das Nichtvorhandensein von öffentlichen Sitzgelegenheiten dar.

"Außer den Sitzgelegenheiten in den Schanigärten während der warmen Jahreszeit und bei den Haltestellen der Wiener Linien gibt es am Vorplatz des Verkehrsknotenpunktes keinerlei Möglichkeiten sich niederzulassen. Entsprechende Sitzmöglichkeiten zu schaffen, wäre daher dringend notwendig", fordert Georg Keri. Zu beiden Themen wurden von der ÖVP Landstraße entsprechende Anträge im Landstraßer Bezirksparlament eingebracht. Derzeit wird noch diskutiert. "Ich hoffe allerdings, dass jetzt bald Entscheidungen getroffen werden, damit der neue Bahnhof tatsächlich möglichst bald eine würdige Verbindung zwischen dem dritten und ersten Bezirk darstellt!", so Georg Keri abschließend.

