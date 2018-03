Tausende Schüler und Schülerinnen stehen für ihre Rechte ein

Demonstrationen und Streiks zu Verbesserung der Zentralmatura haben viel Anklang

Wien (OTS) - Über 5000 Schülerinnen und Schüler haben heute in Wien beim Schulstreik teilgenommen, den die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) unterstützt hat und auf den Straßen demonstriert. Gefordert wurde eine Verbesserung der Zentralmatura und eine Reformierung der Schüler_innenvertretung. "Dass so viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße waren, um ihre Forderungen zur Zentralmatura kundzutun, zeigt, dass die Verhandlungsergebnisse keinesfalls zufriedenstellend waren. Das ist ein deutliches Zeichen, das keinesfalls übersehen werden darf!", erklärt Claudia Satler, Bundesvorsitzende der AKS. Bei den Demonstrationen ging es weder darum, die Zentralmatura zu verschieben, sondern die Missstände, die nach den Verhandlungen noch immer bestehen, beiseitezuschaffen. "Dass dies bisher noch nicht gelungen ist, wollen wir nicht Einzelpersonen oder der BSV in die Schuhe schieben. Dies rührt einfach daher, dass die BSV in ihrem Handlungsspielraum stark eingeschränkt wird und sowohl durch die indirekte Art wie sie gewählt wird, als auch durch bestimmte gesetzliche Bestimmungen begrenzte Möglichkeiten hat. Das muss sich jedenfalls ändern!", stellt die Bundesvorsitzende fest.

Auch in vielen anderen Städten Österreichs haben heute Streiks und Demos stattgefunden, unter anderem in Linz und Salzburg, wo ebenfalls mehrere Tausend Schüler_innen auf den Straßen waren.

Der Streik selbst hat jedenfalls schon erste Ergebnisse erzielt und die Schülerinnen und Schüler wurden noch während den laufenden Demonstrationen zu einem Gespräch ins BMUKK eingeladen. "Wir freuen uns sehr, dass die Anliegen der Schüler_innen nicht ignoriert werden und hoffen, dass nun konstruktiv auf die Forderungspunkte eingegangen wird. Wir Schüler_innen lassen uns nicht mundtot machen!", stellt Satler abschließend klar.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

tel: 0699/11408142

mail: claudia.satler @ aks.at