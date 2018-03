Hernalser FPÖ stimmt gegen Parkbetreuung im Bezirk

Wien (OTS/SPW-K) - Bei der gestrigen Sitzung im Hernalser Bezirksparlament stimmten alle Fraktionen dem Budget für 2014 zu -mit Ausnahme der FPÖ. "Als Begründung gaben die Freiheitlichen an, keine Maßnahmen zur Förderung des Zusammenlebens wie z.B. Parkbetreuung, das Fair Play Team oder Projekte wie Schulmeditation etc. finanzieren zu wollen. Ebenso ist ihnen die Unterstützung von Kulturinitiativen in Hernals offensichtlich ein Dorn im Auge", berichtet der Hernalser SPÖ-Klubvorsitzende, Peter Jagsch.

"Einerseits sich ständig über Probleme beim Zusammenleben zu mokieren und andererseits Lösungsinitiativen blockieren - das zeigt doch sehr offensichtlich das wahre Gesicht von FP-Hebenstreit und FP-Raich. Denn Fakt ist: Sobald es Maßnahmen oder Unterstützung zur Förderung des besseren Zusammenlebens in Hernals gibt, sind die Freiheitlichen dagegen. Sie wollen bei jeder Gelegenheit das Trennende vor das Verbindende stellen!", so Jagsch abschließend.

