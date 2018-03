BZÖ-Grosz: Volksbegehren über EU-Volksabstimmung gestartet

Europa vor dieser EU retten - BZÖ bildet Schulterschluss mit AfD

Wien (OTS) - "Aktuelle Ereignisse erzeugen die Notwendigkeit, der Entwicklung in der Europäischen Union kritisch gegenüber zu treten. Die Zugriffe auf private Vermögen und die Erhebung persönlicher Daten ihrer Bürger lässt kritische Stimmen laut werden. Gemeinsamer Aktionismus auf Basis der direkten Demokratie stellt eine Allianz gegen den stattfindenden Sozialabbau innerhalb der EU dar", so BZÖ-Chef Gerald Grosz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den nach Wien gereisten Landesvorsitzenden der AfD Sachsen-Anhalt Michael Heendorf, Afd Landesvorsitzenden Mecklenburg-Vorpommern Steffen Wandschneider und dem Landesvorsitzenden der AfD Brandenburg Roland Scheel. Sowie BZÖ-Bündnissprecher Mag. Rainer Widmann und BZÖ-Bündniskoordinator LAbg. Willi Korak im Cafe Landtmann.

"Wir sehen uns als Speerspitze gegen eine EU der Eliten. Nun ist Menschenverstand gefragt und so starten wir mit heutigem Tag ein Volksbegehren. Die Österreichische Bevölkerung muss darüber abstimmen können, ob sie weiterhin in dieser EU verbleiben möchte. Wer Europa liebt, muss diese EU vernünftig kritisieren. Wir wollen diese EU nicht über die Gurkenkrümmung diskutieren, sondern unsere Kritik an jenen Punkten vernünftig festmachen, die sich gegen eine vernünftige Entwicklung richten" forderte BZÖ-Bundesobmann Gerald Grosz bei der heutigen Pressekonferenz in Wien. "Das letzte Mal hatte Österreich am 12.Juni 1994 die Möglichkeit sich zu entscheiden. Seitdem hat sich sehr viel zum Negativen entwickelt", kritisierte Grosz.

Der AfD-Landesvorsitzende Michael Heendorf aus Sachsen-Anhalt bekräftigte heute diese Argumente:"Europa entwickelt sich von einem Friedensbündnis zu einem Imperium. Damals in der UDSSR haben wir die Befehle aus Moskau bekommen. Heute erhalten wir die Order aus Brüssel. Oft kommen Menschen zu mir und berichten, sie hätten Angst vor einem Krieg. Aus einem gemeinsamen Europa wurde eine EU der Unterschiede.", so Heendorf.

Die fünf Punkte fordern die sofortige Einstellung des Zugriffs auf Sparguthaben, sowie die Erhebung von Einkommensdaten der EU-Bürger. Desweiteren soll der Zugriff auf nationale Staatsvermögen eingestellt werden. Der Sozialabbau, der die Sozialleistungen wirtschaftlich starker Mitglieder auf das Niveau der Ärmsten angleicht, soll aufgehoben werden. Abschließend fordert das Begehren eine Abschaffung des Eingriffs durch EU-Verträge auf nationales Recht. Die Vorbereitungen für das Volksbegehren starten mit heutigem Tag.

Die fünf Punkte im Detail:

Retten wir Europa vor der EU - Stoppt die EU!

Die Europäische Union (EU) vollzieht, getrieben vom gescheiterten System des Euros, eine immer dreistere, bedenkliche und inakzeptable Entwicklung, die nunmehr zu deutlichen Eingriffen bei den Mitgliedsstaaten und deren Bürger führen soll:

-) Zugriff auf private Sparguthaben

Der Vorschlag des Internationalen Währungsfonds sieht vor, dass im Bedarfsfall - also wenn wieder einmal ein EU-Staat vor der Pleite gerettet werden muss - direkt auf die Sparguthaben der Bürger zugegriffen werden kann. Bis zu 10 Prozent des Sparguthabens kann dann über Nacht von den Sparbüchern und Bankkonten aller EU-Bürger abgeschöpft werden. Bereits bei der Zypern-Krise hat die EU vorgezeigt, wie einfach das geht. Banken werden ohne Ankündigung geschlossen, Bankomaten gesperrt und erst wieder geöffnet, wenn das Geld abgeschöpft ist. Damit wird die Zwangsenteignung der Bürger Realität! Deshalb - STOPPT DIE EU!

-) Erhebung der Steuer- und Einkommensdaten der Bürger

Die EU bereitet derzeit gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds und den G8-Staaten die vollständige Erhebung aller Steuer- und Einkommensdaten jedes einzelnen Bürgers vor. Dabei wird zur Begründung der Kampf gegen Steuerhinterziehung angeführt. Die Wahrheit ist, dass die EU diese Daten dafür braucht, um auch tatsächlich lückenlos auf die Gelder aller Bürger zugreifen zu können. Deshalb - STOPPT DIE EU!

-) Zugriff auf nationale Staatsvermögen

Die EU will nicht nur den Zugriff auf private Gelder der Sparer, sondern auch auf das Staatsvermögen der einzelnen Mitgliedsstaaten. So wird derzeit durch komplizierte EU-Vertragswerke die Übernahme von staatlichen oder halbstaatlichen Betrieben sowie Anleihen und Beteiligungen der nationalen Staaten durch die EU vorbereitet. Dabei geht es ausschließlich um den Zugriff auf Gelder, die zur weitere Staats- und Bankenrettung von Pleitestaaten und damit zur Rettung des Euro verwendet werden soll. Der billige Ausverkauf unserer österreichischen Unternehmen sowie der Verlust tausender Arbeitsplätze wären die Folge. Deshalb - STOPPT DIE EU!

-) Sozialabbau durch EU-Sozialunion

Die EU bereitet derzeit die Umsetzung einheitlicher Sozialstandards vor. Also die Einführung einer sogenannten Sozialunion, hinter der sich für jene Länder mit hohen sozialen Standards ein brutaler Sozialabbau verbirgt. Österreich steht für einen hohen Standard sozialer Leistungen, welcher in einer EU-Sozialunion nicht zu halten sein wird. Die Folgen sind steigende Armut, steigende Arbeitslosigkeit sowie Kürzungen bei den Kranken- und Gesundheitsleistungen. Deshalb - STOPPT DIE EU!

-) Veränderung der Verträge - Eingriff in nationales Recht

Sowohl bei der Einführung des Euro als auch beim Fiskalpakt und beim ESM wurde die österreichische Bevölkerung nicht mehr gefragt. Überhaupt hat sich das Vertragswerk mit der EU seit dem Beitritt Österreichs gänzlich geändert. Die Voraussetzungen sind mittlerweile andere. Faktum ist, dass die Bevölkerung dieser Entwicklung auf europäischer Ebene ohnmächtig ausgesetzt ist. Deshalb - STOPPT DIE EU!

Es gibt nur eine Chance: Wir müssen uns wehren gegen diese Vernichtung von privatem und staatlichem Vermögen, gegen Entmündigung und Enteignung, sowie gegen den Sozialabbau durch die EU! Retten wir Europa vor der EU! Deshalb - STOPPT DIE EU! VOLKSBEGEHREN JETZT!

Die Unterzeichner fordern daher von der österreichischen Bundesregierung und vom Nationalrat die Abhaltung einer Volksabstimmung über den Verbleib bzw. Austritt Österreichs bei bzw. aus dieser EU!

