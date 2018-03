ÖAMTC: Neuer Stützpunkt in Krems am 12. Dezember offiziell eröffnet (+ Foto)

Größer, moderner, freundlicher - Stützpunkt wird steigenden Anforderungen gerecht

Krems (OTS) - Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich wurde heute, am 12. Dezember 2013, mit dem ÖAMTC-Stützpunkt in Krems das modernste und innovativste Servicezentrum in ganz Ostösterreich offiziell seiner Bestimmung übergeben. Im modernen Gebäudeprojekt steht - dem Leitmotiv des Clubs folgend - der Mensch im Mittelpunkt. "Funktionalität, ein freundlicher, offener und barrierefreier Bereich für die Mitgliederbetreuung, ein Komplettangebot an Serviceleistungen, ein weitläufiger Technik-Bereich, ein gut sortierter Shop sowie modernes Design werden am neuen Stützpunkt unter einem Dach vereint", freute sich Robert Menzl, Direktor ÖAMTC-Mitgliederservice für Wien, Niederösterreich und Burgenland bei der Eröffnung.

"Aufgrund steigender Mitgliederzahlen, beabsichtigter Verbesserung der Service- und Dienstleistungsqualität und weil der bisherige Stützpunkt bereits aus allen Nähten platzte, wurde der Neubau absolut notwendig", so Menzl. Auf 4.400 Quadratmetern wird nun ausreichend Platz für die Betreuung der Clubmitglieder geboten. Nach Baden ist Krems damit die zweitgrößte Dienststelle in Niederösterreich. Für die Errichtung des neuen Stützpunktes wurden 5,7 Millionen Euro investiert.

Gestärkte Infrastruktur des Clubs, LH Pröll betonte Schutzengel-Philosophie

Die neue Dienststelle Krems bietet nicht nur für rund 25.000 Clubmitglieder im direkten Einzugsgebiet optimale Bedingungen, sondern stärkt auch die gesamte Infrastruktur des Clubs in Niederösterreich. "Der Club wird auch von Krems aus als beständiger, zuverlässiger, flexibler und innovativer Dienst- und Nothilfeleister an der Seite der Mitglieder stehen", versicherte ÖAMTC-Präsident Werner Kraus im Rahmen seiner Festansprache. "Die gelbe Flotte des ÖAMTC passt perfekt zur blau-gelben Schutzengel-Philosophie des Landes Niederösterreich. Der ÖAMTC ist für uns ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, die Sicherheit auf unseren Straßen weiter zu verbessern", so Landeshauptmann Erwin Pröll, der gemeinsam mit der Clubleitung den Stützpunkt offiziell eröffnete.

Das 29-köpfige Team rund um Stützpunktleiter Peter Kuderna wird am neuen Stützpunkt jährlich etwa 40.000 Kunden betreuen, rund 25.000 stationäre technische Prüfdienste erbringen und knapp 7.500 mobile Nothilfeleistungen auf der Straße leisten. Knapp 47 Prozent aller Pkw- und Kombifahrer der Stadt Krems vertrauen mit ihrer Mitgliedschaft auf das gute Gefühl, beim Club zu sein.

Club lud Mitglieder und Anrainer zu Festprogramm ein und startet Gratis-Aktion

Beim "Tag der offenen Tür" hatten alle Besucher die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Clubs zu blicken sowie den neuen ÖAMTC-Stützpunkt zu besichtigen. Mit der Landung des Notarzthubschraubers erfolgte der Auftakt eines bunten Festprogrammes. Neben der Präsentation der historischen und modernen Pannenhilfe-Flotte konnte das Publikum auch die Dienstleistungen des Clubs kennenlernen. Kostenlose Kindersitz- und Versicherungsberatung, attraktive Urlaubsangebote im neuen ÖAMTC-Reisebüro und Willkommensangebote im Shop wurden ebenso geboten wie ein Glücksrad und Gewinnspiel. Locken möchte der Stützpunktleiter auch mit einer zweiwöchigen Aktion ab 13. Dezember: mit einem gratis Winterfit-Check und kostenloser Befüllung der Scheibenwaschanlage wird gleichzeitig für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt.

Geöffnet ist der neue Stützpunkt auf der Bertschingerstraße 1 in Krems von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie samstags von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Nähere Informationen sowie eine Leistungsübersicht des Stützpunktes Krems findet man auf der Website des Clubs unter www.oeamtc.at/standorte.

Aviso an die Redaktionen: Bildmaterial zu dieser Aussendung ist ab ca. 14.00 Uhr unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Tel.: +43 (0) 1 711 99-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at