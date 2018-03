Meinungserhebung Mariahilfer Straße fixiert

Wien (OTS) - Die Rahmenbedingungen für die Meinungserhebung zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße wurden fixiert.

Der Wiener Gemeinderat betraut den Magistrat mit der Durchführung der Meinungserhebung. Befragt werden Personen, die in den Bezirken Mariahilf und Neubau hauptgemeldet und auch bei Bezirksvertretungswahlen wahlberechtigt sind. Hauptgemeldete EU-BürgerInnen sind damit teilnahmeberechtigt.

Die Meinungserhebung soll Anfang März 2014 stattfinden.

Mit dieser Meinungserhebung entscheiden die BürgerInnen des 6. und 7. Bezirks darüber, ob die Verkehrsberuhigung auf der Mariahilfer Straße beibehalten (A), oder wieder aufgehoben (B) werden soll. Die Variante A bietet zudem Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich Querungen und Radfahren.

Die Fragen

A) Die Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße soll beibehalten werden. Für den Autoverkehr sollen Querungen geöffnet werden. (Ja / Nein) Das Radfahren soll im Bereich der Fußgängerzone erlaubt bleiben. (Ja / Nein)

B) Die Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße soll rückgängig gemacht werden.

Weitere Informationen zur Meinungserhebung werden den Haushalten in den beiden genannten Bezirken zeitgerecht übermittelt. Die Teilnahme wird sowohl per Brief als auch bei Annahmestellen möglich sein. (Schluss)

