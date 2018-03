KORREKTUR zu OTS von heute:: Taxilenker fahren mit Fußfesseln

In Innsbruck fahren mehrere Taxilenker nach ihren Verurteilungen mit einer Fußfessel. Besonders brisant: Einer der Fahrer ist ein verurteilter Sexualstraftäter

Innsbruck (OTS) - Anton Eberl ist Fachgruppenobmann der Taxifahrer Österreichs und wird auf ECHO-Anfrage mehr als deutlich: "Das ist eine Riesenschweinerei und wir können praktisch nichts dagegen machen." Mit Riesenschweinerei meint der Leiter der Innsbrucker Taxizentrale 5311 die Tatsache, dass in der Tiroler Landeshauptstadt zurzeit mehrere Taxilenker nach ihren Verurteilungen ihre Haftstrafen mit der Fußfessel in ihren Taxis absitzen dürfen, wie das Onlineportal des Tiroler Nachrichtenmagazins ECHO (www.echoonline.at) berichtet. Besonders brisant: Einer der Taxifahrer ist wegen Vergewaltigung verurteilt - gerüchteweise soll er die Straftat sogar in seinem Fahrzeug begangen haben. Gerüchteweise deshalb, weil weiterführende Recherchen durch das Datenschutzgesetz behindert werden. Ein weiterer Fahrer wurde jedenfalls wegen Drogenhandels verurteilt, ein dritter wegen schwerer Körperverletzung.

"Wir müssen uns inzwischen weniger vor rabiaten Fahrgästen fürchten, sondern viel mehr vor den eigenen Kollegen", bringt eine Taxilenkerin ihre Empörung zum Ausdruck. Auch der Fachgruppenvorsteher in der Tiroler Wirtschaftskammer, Gabriel Klammer, ist entsetzt: "Uns von der Kammer hat niemand informiert, dass verurteilte Straftäter mit der Fußfessel im Taxi unterwegs sind. Das ist ein Skandal allererster Güte - wir haben erst durch aufgeregte Taxifahrer davon Kenntnis erlangt." Juristisch seien der Kammer praktisch die Hände gebunden, als einzige Maßnahme hat Klammer inzwischen ein Taxiführerschein-Entzugsverfahren gegen die Taxler eingeleitet - mit ungewissem Ausgang.

Das angeschlagene Image der gesamten Branche leidet dadurch weiter, davon ist auch Berufstaxifahrerin Claudia L. (Name geändert) überzeugt und bringt ihren Ärger zum Ausdruck: "Wer bitteschön soll denn in Zukunft seiner Tochter noch mit ruhigem Gewissen raten, mit einem Innsbrucker Taxi zu fahren? Ganz davon abgesehen, sind viele weibliche Fahrgäste nachts oft angeheitert und damit wohl leichte Beute für einen Sexualstraftäter."

Wie lange der Sexualstraftäter noch Fahrgäste chauffieren darf, wird sich zeigen, immerhin muss ein Taxifahrer laut Gesetz "besonders vertrauenswürdig" sein. Dass diese Bestimmung aber nicht mehr wert ist, als das Papier, auf dem sie steht, beweist für Anton Eberl ein Fall aus Oberösterreich: "Da haben sie den Taxischein sogar einem geistig Behinderten ausgestellt", so Eberl gegenüber ECHO.

Rückfragen & Kontakt:

Echo Zeitschriften und Verlags GmbH, CR Armin Muigg, Tel.: 0512/34 21 70