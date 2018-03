Kameradschaftsbund weist diskriminierende Aussagen der Gablitzer Gemeinderätin Friederike Weiss auf das Schärfste zurück

St. Pölten (OTS) - Die unqualifizierte, verleumderische und diskriminierende Aussage der Gablitzer GR Friederike Weiss, dass der Kameradschaftsbund ein "Alt-Nazi-Verein" sei, wird vom Nö. Kameradschaftsbund (NÖKB) auf das Schärfste zurückgewiesen.

Wie auf der Internetseite der "Bezirksblätter" unter "Gablitz" nachzulesen ist, beruft sie sich dabei auch auf das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW), was von diesem auf Anfrage der "Bezirksblätter" eindeutig zurückgewiesen wird.

NÖKB-Präsident Brigadier i. R. Franz Teszar stellt klar: "Der Kameradschaftsbund ist kein "Alt- Nazi- Verein". Er hat mit diesem "ewig gestrigen" Gedankengut nichts zu tun, ganz im Gegenteil, der ÖKB stellt eine überparteiliche Organisation dar, die für Frieden eintritt, von tolerantem und patriotischem Gedankengut geprägt ist, Krieg, Gewalt, Terrorismus, Rassismus und Extremismus, gleich welcher Art und aus welcher Richtung, verurteilt, ächtet und ablehnt. Der ÖKB bekennt sich uneingeschränkt zu unserer Republik Österreich und zu unseren demokratischen Einrichtungen und Werten."

In den Reihen des NÖKB sind nicht nur Männer, die das Bundesheer absolviert haben, willkommen, sondern auch Frauen und Zivildiener, die sich zu seinen Wertvorstellungen bekennen. Zu diesen Werten gehört auch das hohe soziale Engagement der Stadt- und Ortsverbände. Alljährlich werden Zig-Tausende Euro für in Not geratene Kameradinnen und Kameraden, soziale Einrichtungen und die Erhaltung von Kulturgütern zur Verfügung gestellt.

Der NÖKB erwartet sich von GR Friederike Weiss nicht nur eine offizielle Entschuldigung, sondern auch so viel Charakter, dass sie auf Grund ihrer unwahren und diskriminierenden Aussagen alle politischen Ämter zurücklegt.

Rückfragen & Kontakt:

Bgdr i. R. Franz Teszar, Präsident des NÖKB,

Ferstlergasse 8/3, 3100 St. Pölten

0676/6536641

teszar.franz @ aon.at

noe @ kameradschaftsbund.at