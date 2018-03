"Schweizer Journalist": Markus Gilli ist Journalist des Jahres

Zürich (ots) - Der Journalist des Jahres 2013 heisst Markus Gilli. Die Leser des Branchenmagazins "Schweizer Journalist" wählten den TeleZüri-Chef und SonnTalk-Moderator zu ihrer Nummer eins. Gilli habe sich "trotz des Nachteils eines kleinen Regionalsenders als wichtigster Polit-Talker des Landes" etabliert, hiess es in den Begründungen. Insgesamt beteiligten sich sich mit 1.643 Teilnehmern aus der Medienbranche so viele wie nie zuvor an der neunten Auflage der Abstimmung. "Wir freuen uns über die gute Resonanz", sagte Chefredaktor Markus Wiegand und hielt zugleich fest, dass eine Mobilisierung via Social Media kein Einfluss auf das Ergebnis hat. "Wir lassen nur Stimmen aus der Medienbranche zu und kontrollieren, dass jeder Teilnehmer nur einmal abstimmt."

Die Wertung in der Kategorie "Redaktion des Jahres" gewann erneut der "Tages-Anzeiger". Das SRF belegte den zweiten Platz vor der "Schweiz am Sonntag".

Wirtschaftsjournalist des Jahres: Hansueli Schöchli ("NZZ")

Kolumnist des Jahres: Constantin Seibt ("Tages-Anzeiger)

Newcomer des Jahres: Konrad Weber (SRF)

Insgesamt zeichnet der "Schweizer Journalist" Journalisten in 11 Kategorien aus. Alle Sieger finden sich in der aktuellen Ausgabe, die heute digital im iKiosk (http://www.ikiosk.de) erscheint und am Montag als Printversion verschickt wird.

Link: http://www.ikiosk.de/schweizer-journalist-epaper/?categoryId=5 43&navigationCategoryId=557

