Caritas und Pfarren helfen 10.000 syrischen Flüchtlingskindern

Hilfsaktion zu Weihnachten - Kardinal Schönborn und Caritaspräsident Landau: "Leid der Kinder in Syrien und den Nachbarländern verringern"

Wien, 12.12.13 (KAP) Mit einer besonderen Weihnachtsaktion will die Caritas gemeinsam mit den österreichischen Pfarren 10.000 syrischen Flüchtlingskindern helfen: In möglichst vielen Pfarren soll zu Weihnachten eine Kirchensammlung für Syrien durchgeführt werden. Caritas-Auslandshilfechef Christoph Schweifer gegenüber "Kathpress":

"Wenn wir zu Weihnachten die Geburt eines Kindes im Nahen Osten feiern, dann dürfen wir auch jene Kinder nicht vergessen, die heute dort leben und sich in einer extrem dramatischen Situation befinden."

Die Situation in und rund um Syrien sei dramatisch, so Schweifer: In Syrien selbst mussten fast sieben Millionen Menschen ihre Häuser verlassen und gelten als intern Vertriebene. Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind in die Nachbarländer, allen voran in den Libanon und nach Jordanien geflüchtet. Bis Ende des Jahres werden laut dem UN-Flüchtlingswerk UNHCR drei Millionen Menschen in die Nachbarländer geflohen sein. Die Hälfte davon sind Kinder, der Großteil jünger als 12 Jahre. Im Libanon gebe es bereits 400.000 Flüchtlingskinder, in Jordanien 300.000. Rund 10.000 Kinder will die Caritas in der Region versorgen und gut durch den bitterkalten Winter bringen.

Für die Pfarren der Erzdiözese Wien haben Kardinal Christoph Schönborn und Caritaspräsident Michael Landau einen Brief verfasst, in dem sie zur Unterstützung der Caritas-Aktion aufrufen. Darin heißt es wörtlich: "Wir haben das Glück und Privileg, in einem sicheren Land, im Kreise unserer Familien, im Warmen, Weihnachten und die Winterzeit zu verbringen. Warum nicht ein kleines Stück unseres Glückes teilen und damit das Leid der Kinder in Syrien und den Nachbarländern verringern?"

Mehr auf www.kathpress.at (ende) gpu/nem/

nnnn