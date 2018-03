Tagesgeld in Österreich - Mit www.tagesgeld.at unabhängig vergleichen und hohe Zinsen sichern

Leipzig (ots) - Österreichische Sparer können sich einmal mehr freuen, wenn es darum geht, aktuelle Tagesgeldangebote durch objektive Vergleiche besser sondieren zu können, denn seit wenigen Stunden ist das Vergleichsportal www.tagesgeld.at online.

Mit mehr als 20 Banken im Portfolio schafft Tagesgeld.at einen schnellen Überblick über das Angebot diverser Sparkonten auf dem österreichischen Markt. So werden dem Anleger in einem unabhängigen Sparkonten-Vergleich unter

http://www.tagesgeld.at/sparkonten-vergleich/ gebündelt alle

Informationen desjeweiligen Anbieters zu Zinsen, Zinsgutschrift, Einlagensicherung etc. zusammengefasst und anschaulich näher gebracht. Wer wissen will, bei welcher Bank er die höchsten Zinserträge erzielen kann, nutzt den Sparkonten-Rechner. Anhand individueller Einstellungen wie Anlagesumme, Laufzeit, Produktauswahl (reine Tagesgeldangebote oder kombinierte Produkte)und letztlich des Umfangs der Einlagensicherung, lassen sich die lukrativsten Angebote herausfiltern und natürlich auch direkt online abschließen.

Tagesgeld.at bietet zudem einen umfangreichen Ratgeber-Bereich. In dem findet man ein breites Spektrum an Informationen zu den verschiedenen Anlagearten. Wer zudem stets über aktuelle Konditionen und News informiert sein möchte, kann den kostenlosen Newsletter abonnieren.

Letztlich sei gesagt, dass das Tagesgeld zu den beliebtesten Sparkonten in Österreich zählt. Es vereint durch seine hohe Flexibilität, die attraktiven Zinsen und der umfangreichen Sicherheitssysteme alle Kriterien, die eine moderne Geldanlage mitbringen sollte.

