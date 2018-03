FORMAT: Das geheime "Projekt Galileo" zur Zukunft der Hypo Group Alpe-Adria

Insolvenz soll laut Wyman-Bericht die günstigste Lösung für den Steuerzahler sein

Wien (OTS) - Im Auftrag des Finanzministeriums prüfte die Beraterfirma Oliver Wyman mögliche Abbau-Modelle für die Hypo Group Alpe-Adria. Vier Varianten ("Status Quo", "Anstalt", "Beteiligung", "Insolvenz") wurden untersucht. Demnach soll die Insolvenz-Variante für den Steuerzahler am günstigsten sein. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

"Die Insolvenz eröffnet die Option, andere Stakeholder in die Lastenteilung miteinzubeziehen und die Gesamtbelastung der öffentlichen Hand zu reduzieren", heißt es in dem FORMAT exklusiv vorliegenden Wyman-Report zum "Projekt Galileo". Zudem weisen die Wyman-Berater darauf hin: "Die Anstalts-Lösung führt zur unmittelbaren und formal gültigen Konzentration der faktischen Risiken und Haftungen bei der öffentlichen Hand."

Die Nationalbank, die den Wyman-Bericht laut FORMAT seit Anfang Dezember vorliegen hat, will dessen Inhalt nicht kommentieren. Deren OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny hat in der Vergangenheit stets betont, dass eine Insolvenz der Hypo Group Alpe-Adria nicht zur Debatte steht.

Rückfragen & Kontakt:

FORMAT Business

Ashwien Sankholkar

01-21755-4126