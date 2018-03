VP-Hartberger: Anrainerparken am parkpickerlfreien Schafberg - ÖVP Hernals setzt sich durch

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung der Hernalser Bezirksvertretung wurde ein ÖVP-Antrag einstimmig (auch mit den Stimmen der SPÖ und Grünen) angenommen, in dem Stadträtin Vassilakou ersucht wird, in den Straßenzügen auf dem Hernalser Teil des Schafbergs die Möglichkeit der Einrichtung von Anwohnerparken zu prüfen. "Der Schafberg ist parkpickerlfreies Gebiet im Parkpickerlbezirk Hernals. Durch den Verdrängungseffekt des Parkpickerls herrscht dort akuter Parkplatzmangel. Dieser Antrag ist ein wichtiger erster Schritt, um hier Abhilfe zu schaffen und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern konkrete Lösungen - abseits einer generellen Parkpickerlpflicht -anzubieten", so der Klubobmann der ÖVP Hernals, Martin Hartberger, in einer ersten Reaktion.

Obwohl in einem Schreiben des Verkehrsministeriums an alle Verkehrsabteilungen der Länder festgehalten wird, dass Anrainerparken auch in parkpickerlfreien Gebieten zuzulassen sei, lehnt Verkehrsstadträtin Vassilakou dies weiter ab. In einer Aussendung vom Juni 2013 zu den Voraussetzungen für Anrainerparken argumentiert Vassilakou dies so: "Da das Abstellen von Fahrzeugen nur mit gültigem "Parkkleber" des jeweiligen Bezirkes möglich ist, beschränken sich die Einsatzgebiete auf parkraumbewirtschaftetes Gebiet."

"Dies ist insofern unrichtig, als der Erwerb eines gültigen "Parkklebers" (aka Parkpickerl) auch für Bewohner außerhalb des parkraumbewirtschafteten Gebietes in Hernals - nämlich z.B. dem Hernalser Teil des Schafbergs - möglich ist. Insofern steht die Argumentation von Stadträtin Vassilakou dem Anrainerparken in diesem Gebiet nicht entgegen. Wir erwarten daher, dass die Prüfung der Verkehrsstadträtin anhand ihrer eigenen Kriterien Anrainerparken am parkpickerlfreien Schafberg ermöglichen wird", betont Hartberger abschießend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at