tausendkind expandiert in die Schweiz und nach Österreich

Berlin (ots) -

Der beliebte Online-Shop ist ab sofort auch in der Schweiz und in Österreich erreichbar

Gewohnt breites und hochwertiges Angebot aus Mode, Spielzeug, Accessoires und Geschenken rund ums Kind

Garantierte Lieferung bis Weihnachten bei Bestellungen bis 18.12.

Der beliebte Online-Shop www.tausendkind.de expandiert in die Schweiz und nach Österreich. Unter www.tausendkind.ch bzw. www.tausendkind.at finden ab sofort alle, die ein Baby oder Kind in der Schweiz oder in Österreich beschenken möchten, ein breites und hochwertiges Angebot an Mode, Spielzeug und Accessoires. Insgesamt bietet tausendkind in seinen Onlineshops über 20.000 Produkte an.

tausendkind in der Schweiz und in Österreich

tausendkind ist eine Erfolgsgeschichte: Vor vier Jahren war es nur eine Idee, ein Jahr später ging der Online-Shop 2010 in Deutschland an den Start und erweitert nun sein Angebot auf die Schweiz und Österreich. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden in der Schweiz und in Österreich ab sofort lokal bedienen können", sagen die beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen Anike von Gagern und Kathrin Weiß. "Seit dem Launch von tausendkind in Deutschland erreichten uns täglich Anfragen aus den Nachbarländern - auf die wir jetzt gewohnt schnell und unkompliziert eingehen können."

Breite, vorselektierte Auswahl

tausendkind bietet eine große Markenvielfalt von preiswert bis premium, von groß und bekannt bis klein und individuell. "Alle unsere Produkte werden mit viel Liebe ausgewählt. Neben der Qualität achten wir besonders auf Alltagstauglichkeit, Design und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis", erklärt Anike von Gagern. Mit diesem Ansatz konnte tausendkind schon zahlreiche Kunden in Deutschland glücklich machen. Neben Mode, Spielzeug und Accessoires bietet tausendkind seit kurzem auch Dekoration und Einrichtungsgegenstände fürs Kinderzimmer.

Weihnachtsgeschenke rechtzeitig unter dem Tannenbaum

Kunden, die bis zum 18. Dezember bei tausendkind bestellen, erhalten die Geschenke garantiert noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest. Die Rückgabefrist wurde bis zum 15. Januar 2014 verlängert, so dass ganz sorgenfrei für Weihnachten eingekauft werden kann. Fragen zum Sortiment oder zur

Bestellung beantwortet der tausendkind-Kundenservice unter service @ tausendkind.at beziehungsweise service @ tausendkind.ch.

Über tausendkind

www.tausendkind.de ist der Online-Shop für Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, gute Freunde - alle, die ein Baby oder Kind beschenken möchten. Neben liebevoll ausgesuchter Baby- und Kindermode, Spielzeug und Accessoires bietet tausendkind auch schöne Geschenkideen für besondere Anlässe wie Geburt oder Taufe an. Die große Ratgeber-Sektion mit Tipps und Informationen rund um Baby und Kind rundet das Angebot ab. Dabei umfasst das Sortiment von tausendkind eine besondere Markenvielfalt. Große und bekannte Marken wie Käthe Kruse, finkid und Sanetta findet man hier ebenso wie kleine, charmante Boutique-Labels wie Djou-Djou, Hansekind oder la fraise rouge. Von preiswert bis Premium, bei tausendkind kann jeder fündig werden. Durch die Vielfalt des Sortiments wird dem Käufer die zeitaufwendige Suche unterschiedlicher Artikel in verschiedenen Geschäften erspart und bequem innerhalb von 1 bis 2 Werktagen geliefert. Gegründet wurde die tausendkind GmbH 2010 durch die langjährigen Freundinnen Anike v. Gagern und Kathrin Weiß. Das Unternehmen wird durch namhafte Investoren wie Gruner + Jahr AG & Co. KG und die IBB Beteiligungsgesellschaft unterstützt. Informationen / Links : http://www.tausendkind.de/

