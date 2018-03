SportScheck-Rechnungen blitzschnell bezahlen mit Yapital-QR-Code

Luxemburg (ots/PRNewswire) - SportScheck führt als erster Händler die innovative Funktion des neuen Cross-Channel-Payments ein / Einfach den QR-Code scannen - und schon ist die Rechnung beglichen

Den Einkauf im Internet zahlen die meisten Deutschen am liebsten auf Rechnung. Kein Wunder - der Rechnungskauf hat viele Vorteile. Den Kaufbetrag schnell und unkompliziert zu begleichen, gehörte bisher allerdings nicht dazu. Bei SportScheck ist das ab sofort anders: Der Einzelhändler bietet seinen Kunden als erstes Unternehmen die Möglichkeit, ihre Katalog- oder Onlinebestellungen bequemer und schneller denn je zu bezahlen - ganz einfach durch das Scannen des auf der Rechnung aufgedruckten Yapital-QR-Codes mit ihrem Smartphone. Noch ein Klick auf "Bestätigen" und die Sache ist erledigt, ohne extra Online-Banking oder gar den Gang zur Bank-Filiale.

Yapital ist bereits seit Mitte Juli als Bezahlart im Onlineshop bei SportScheck verfügbar. Dort können die Kunden ebenfalls durch das Scannen eines QR-Codes zahlen - oder alternativ durch die Eingabe ihres Yapital-Benutzernamens und -Passworts. Mit dem QR-Code auf der Rechnung nutzt der Multichannel-Einzelhändler jetzt eine weitere, besonders zukunftsweisende Funktion der innovativen Bezahlmethode. Denn wer seine Rechnungen per QR-Code-Scan bezahlt, spart sich die Eingabe der langen IBAN-Nummern, die mit der SEPA-Einführung die herkömmlichen Kontonummern ersetzen.

"Das Bezahlen per QR-Code-Scan ist eine der spannendsten Funktionen unseres neuen Cross-Channel-Payments, weil es das Bedürfnis der Verbraucher nach einem schnellen und komfortablen Kaufvorgang online wie offline gleichermassen erfüllt", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "Die Verbraucher haben ihr Smartphone immer zur Hand und das Bezahlen ist mit dieser Methode unglaublich einfach und bequem. Das gilt an der Ladenkasse, beim Online-Check-out - und auch auf Rechnung. Die Händler profitieren ebenfalls davon: Sie haben ihr Geld schneller auf dem Konto, nämlich in Echtzeit."

Stefan Herzog, Sprecher der Geschäftsführung SportScheck, freut sich auf die neue Bezahlmöglichkeit beim Rechnungskauf: "Wir sind auf allen Kanälen bestrebt, unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten. Mit der Einführung des Yapital-QR-Codes auf unserer Rechnung machen wir den Einkauf noch unkomplizierter. Zudem bestärken wir damit die Vorreiterrolle von SportScheck als Deutschlands führenden Multichannel-Sportfachhändler."

Yapital ist das erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

SportScheck ist der führende Multichannel-Sportfachhändler in Deutschland. Das Münchener Unternehmen bietet sein Sortiment im Internet, im Mobile Shop, im Katalog und in 17 Filialen an. SportScheck wurde 1946 gegründet, gehört seit 1991 zur Otto Group und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012/13 belief sich der Brutto-Umsatz auf 394 Millionen Euro. Stefan Herzog, Sprecher und Mitglied der Geschäftsführung zur Unternehmensphilosophie: "Wir sind sportlicher Lebensbegleiter und begeistern Menschen für den Sport. Als Sport-Spezialist veranstalten wir mit Leidenschaft Stadtläufe, Outdoor- und Winter-Events und inspirieren unsere Kunden zu neuen Sportarten."

