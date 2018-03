AKNÖ-Präsident Markus Wieser: Berufsorientierung baut Hemmungen ab

work::sounds bringt SchülerInnen die Arbeitswelt auf künstlerische Art näher

Wien (OTS/AKNÖ) - Im Projekt work::sounds der NÖ Arbeiterkammer gehen SchülerInnen der HAK und HTL St. Pölten den Geräuschen in Betrieben auf die Spur. Seit Herbst 2013 erkunden sie unterschiedliche Arbeitsumfelder in zwei St. Pöltner Betrieben und präsentieren diese in Form von Sound-Collagen und Videos.

SchülerInnen der HAK und HTL St. Pölten haben die Geschützte Werkstätte St. Pölten und die ÖBB Technische Services GmbH besucht und dort "worksounds", also Arbeitsklänge, aufgenommen. Diese wurden später in Workshops zu einem Musikvideo gemischt. Das künstlerisch-musikalische Projekt, das von der NÖ Arbeiterkammer gemeinsam mit der Organisation EDUCULT durchgeführt wurde, vermittelt den Jugendlichen das Thema "Arbeit und Arbeitswelt" in einem neuen Kontext.

"Die SchülerInnen sind in einem Alter, in dem das Thema Beruf und Berufseintritt immer wichtiger wird. Wir wollen eine Brücke zu dieser oft noch unbekannten Arbeitswelt bauen", sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Berufsorientierung kommt in der Schule und im Lehrplan noch immer zu kurz. Die AKNÖ versucht, diese Lücke mit Projekten wie work::sounds zu füllen. "SchülerInnen sollen früh genug die Möglichkeit haben, sich unkompliziert einen Einblick zu verschaffen", betont Wieser.

35 Jahre Arbeitswelt und Schule

work::sounds fand im Rahmen von "Arbeitswelt und Schule", einer österreichweiten Initiative der Arbeiterkammer, statt. Die AKNÖ bietet Schulen kostenlose Wirtschaftsplanspiele, Bewerbungstrainings oder ReferentInnendienste an und stellt Unterrichts- und Infomaterialien zur Verfügung. Vorige Woche hat "Arbeitswelt und Schule" im Bildungszentrum der AK Wien mit einem breiten Angebot an SchülerInnen-Workshops und einem Festakt den 35. Geburtstag gefeiert.

Bilder und Videos zu work::sounds und weitere Informationen zu "Arbeitswelt & Schule" gibt es unter noe.arbeiterkammer.at/bildung

