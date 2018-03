FPÖ-Leyroutz: Kärntens Regierungskoalition ignoriert Ängste der Bevölkerung

FPÖ-Antrag zur Festlegung von Bewilligungshöchstzahlen für Asylwerberheime entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel wurde abgewürgt

Klagenfurt (OTS) - Raschen Handlungsbedarf ortet der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, in der Asylpolitik. Die jüngste Diskussion rund um das Asylwerberheim in Krottendorf habe gezeigt, dass es einfach unakzeptabel ist, in einem Ort mit 100 Bewohnern, 50 Asylwerber, vorwiegend schwarzafrikanische Männer, unterzubringen. "Die Ängste der Menschen haben ernst genommen zu werden", fordert Leyroutz ein Umdenken der linken Regierungskoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen in Kärnten.

Das Abwürgen des gestern von der FPÖ eingebrachten Dringlichkeitsantrages, zur Festlegung von Bewilligungshöchstzahlen für Asylwerberheime entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel, wollen die Freiheitlichen nicht hinnehmen, denn es liege ein großes Problem in der Unverhältnismäßigkeit zwischen der Einwohnerzahl und der Anzahl an Asylwerbern. "Dies führt zur Verunsicherung in der Bevölkerung und muss geändert werden", so Leyroutz, der auch darauf verweist, dass Kärnten bzw. Österreich gar nicht mehr Asylwerber in die Betreuung nehmen müsste, wenn die Bundesregierung die "Dublin II-Verordnung" exekutieren würde. Denn nach dieser Verordnung sei für jeden in der Union eingereichten Asylantrag grundsätzlich nur ein Mitgliedsstaat zuständig. Wenn ein Drittstaatsangehöriger in einem Mitgliedsstaat Asyl beantragt, der nach der Verordnung nicht zuständig ist, ist ein Verfahren für die "Überstellung" des Asylbewerbers an den zuständigen Mitgliedsstaat vorgesehen. Damit solle verhindert werden, dass eine Person innerhalb der EU in mehreren Staaten Asylanträge stellt und so das System missbraucht.

Völlig unverständlich sei für Leyroutz auch die Tatsache, dass während Kärnten einen Sparkurs fahren muss, die neue Regierungskoalition für den Asylbereich im Budget 2014 zusätzlich 2,5 Millionen Euro vorgesehen habe. "Während man mit der Abschaffung des Teuerungsausgleiches bei den Ärmsten der Armen spart, liegen SPÖ, ÖVP und Grünen die Unterbringung zusätzlicher Asylwerber am Herzen. Diese Prioritätenverschiebung zu Lasten der Kärntnerinnen und Kärntner, werden wir nicht mittragen. Denn wir haben genug Asylwerber untergebracht und auch die Qualität der Unterbringung ist in Ordnung", so Leyroutz. (Schluss)

