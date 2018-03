ÖAMTC: Ungesicherte Ladung als tödliche Gefahr auf der Fahrt in den Winterurlaub (+ Foto)

Gegenstände können Personen mit bis zu 50facher Gewichtskraft an Wucht treffen

Wien (OTS) - Es passieren leider nach wie vor sehr viele Unfälle, bei denen Fahrzeuginsassen durch unzureichend gesicherte Ladung schwer verletzt werden. Ein ÖAMTC-Crashtest im Sommer hat bereits gezeigt, welche Gefahren drohen, wenn Klappstühle, Kühlbox und Co nicht richtig im Fahrzeug gesichert sind. Einen ähnlichen Test hat der Club auch mit Ausrüstungsgegenständen für den Winterurlaub durchgeführt. "Dafür wurde ein Mittelklassefahrzeug mit Gepäck, mehreren Paar Skiern, Skischuhen und -helmen beladen. Simuliert wurde ein Frontalaufprall mit 50 km/h, einmal mit gut gesicherter, einmal mit schlecht gesicherter Ladung", erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. "Von den möglichen 475 kg Zuladung des Pkw wurden nur 84 kg genutzt."

Beim Crashversuch mit schlecht gesicherter, vollkommen lose verstauter Ladung wurde der Innenraum des Fahrzeuges durch umherfliegende Gegenstände völlig demoliert. "Ein nicht gesicherter Gegenstand kann bei einem Unfall mit 50 km/h das 30- bis 50fache seiner Gewichtskraft an Wucht entwickeln", rechnet der ÖAMTC-Experte vor. "Die Fahrzeuginsassen müssen dadurch, wenn sie getroffen werden, mit schwersten Verletzungen an Kopf, Brust und Wirbelsäule rechnen." Ist man schneller als mit 50 km/h unterwegs, potenziert sich diese Gefahr noch. Doppelte Geschwindigkeit bedeutet beispielsweise vierfache Aufprallenergie.

Keine Verletzung der Insassen bei korrekter Ladungssicherung

Beim zweiten Crashversuch wurde die Ladung korrekt gesichert. Die Rückbank wurde zu einem Drittel umgeklappt, um die Skier zu transportieren, die vorn und hinten über die Zurrösen durch Gurte gesichert wurden. Die Koffer wurden ebenfalls mit Zurrgurten befestigt, die Skischuhe in den Fußräumen hinter Fahrer und Beifahrer verstaut. "Trotz dieser Maßnahmen war das Ergebnis nicht vollkommen überzeugend. Es wurde zwar niemand von der Ladung verletzt, die Grenzen des Möglichen wurden jedoch erreicht", so der ÖAMTC-Techniker. Beispielsweise drückt ein 20 kg schwerer Koffer, der direkt an der Rückbank anliegt, beim Aufprall mit einem Gewicht von ca. einer halben Tonne gegen die Lehne. Diese ist damit an der Belastungsgrenze angekommen.

