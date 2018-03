BMUKK: "Erasmus+": Es geht los!

Das neue EU-Förderprogramm im Bildungs-, Jugend- und Sportbereich "Erasmus+" 2014-2020 ist startbereit.

Wien (OTS) - Bis zu fünf Millionen junge Menschen und Erwachsene in Europa werden von 2014 bis 2020 die Möglichkeit haben, in einem anderen Land zu lernen und zu studieren, eine Ausbildung zu absolvieren, zu arbeiten oder eine Freiwilligentätigkeit auszuüben. Das Europäische Parlament und der Rat haben gestern in Straßburg offiziell die EU-Verordnung über die Einrichtung des neuen EU-Programms für Bildung, Jugend und Sport "Erasmus+" unterzeichnet. Das neue siebenjährige EU-Programm "Erasmus+" löst die bis Ende 2013 laufenden EU-Bildungs- und Jugendprogramme ab und wird im Jänner 2014 zeitgerecht starten.

Bildungsministerin Schmied betont: "Wir haben uns bei den Verhandlungen auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass das zukünftige EU-Programm "Erasmus+" weiterhin zur Internationalisierung und Qualitätsentwicklung der österreichischen Bildungseinrichtungen beiträgt und noch mehr Lernende und Lehrende die großartigen Chancen für Mobilität und grenzüberschreitende Kooperation nützen können. Ich freue mich, dass dies nach intensiven und sehr konstruktiven Verhandlungen zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament gelungen ist."

In "Erasmus+" werden die erfolgreichen EU-Programme für "Lebenslanges Lernen" und "Jugend in Aktion" sowie fünf internationale Programme und Sport als neuer Bereich zusammengeführt. Im Zentrum des neuen EU-Programms stehen die Förderung von Mobilität und transnationaler Zusammenarbeit sowie der Austausch bewährter Praxis im Bildungs- und Jugendbereich. Im Sport wird sich das Programm vor allem auf Kooperationsprogramme und den Breitensport konzentrieren.

Zwischen 2014 und 2020 werden von der Europäischen Union 14,7 Milliarden Euro für das Programm bereitgestellt, das sind 40 Prozent mehr als in der bisherigen Finanzperiode. Zusätzlich stehen rund 1,68 Mrd. Euro für die Kooperation mit Drittländern zur Verfügung. Der Anteil Österreichs wird allein im Jahr 2014 rund 27 Millionen betragen. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur wird nationale Mittel für die Kofinanzierung österreichischer Projekte bereitstellen und damit für die maximale Ausschöpfung der EU-Förderung sorgen.

Österreich hat sich bisher äußerst erfolgreich an den EU-Bildungsprogrammen beteiligt. Jährlich nutzen rund 16.000 junge Menschen die Chance, in einem anderen europäischen Land zu lernen oder zu arbeiten. Mehr als ein Viertel aller österreichischen Schulen hat sich bisher am Programm Lebenslanges Lernen beteiligt. Insgesamt konnte Österreich mit dem Programm Lebenslanges Lernen zwischen 2006 und 2013 rund 120 Millionen Euro an EU-Fördermittel lukrieren und rund 100.000 junge Menschen nahmen an einer Mobilitätsmaßnahme teil. Für das Jahr 2014 stehen Österreich für alle Programmbereiche rund 27 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Nationalagentur bei der OeAD-GmbH betreut das EU-Bildungsprogramm in Österreich und bietet Beratung und Informationen für Antragsteller/innen: www.erasmusplus.at.

