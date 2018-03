AK-Treibstoffpreismonitor: Beträchtliche Preisunterschiede - Vergleichen zahlt sich aus!

Wien (OTS) - Die AK-Treibstoffpreisanalyse bei 1.582 Tankstellen in Österreich zeigt zunehmende Preisunterschiede. AK Experte Josef Thoman: "Sowohl Diesel als auch Eurosuper sind in Westösterreich am teuersten, aber auch innerhalb der Bundesländer gibt es beträchtliche Preisdifferenzen!" Deutlich angestiegen sind außerdem die Aufschläge an den Autobahntankstellen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen hier mit um 15,3 Prozent (Diesel) bzw. 15,5 Prozent (Eurosuper) höheren Preisen rechnen.

In Vorarlberg kostet ein Liter Eurosuperbenzin um 5 Cent mehr als in Niederösterreich oder der Steiermark. Bei Diesel beträgt die Differenz sogar mehr als 6 Cent pro Liter. Auch in Tirol und Salzburg sind Treibstoffe vergleichsweise teuer. Beträchtlich sind auch die Preisunterschiede innerhalb der Bundesländer. Allein in Wien beträgt die Preisdifferenz zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle sowohl bei Diesel als auch bei Eurosuper 24 Prozent. Deutlich sind die Preisunterschiede auch innerhalb der anderen Bundesländer, sie reichen von 9 Prozent in Tirol bis über 20 Prozent in Niederösterreich und der Steiermark. "Vergleichen zahlt sich jedenfalls aus!", so Thoman. Wer am Vormittag tankt, kann sich noch ein paar zusätzliche Euro sparen. Der Preis ist dann um rund 3,4 Cent billiger, als am Nachmittag.

Meiden sollte man aber jedenfalls Autobahntankstellen, denn hier werden durchschnittlich um mehr als 15 Prozent höhere Preise verrechnet - zuletzt waren es rund 10 Prozent. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung beträgt der "Autobahn-Aufschlag" somit etwas mehr als 10 Euro. Zudem musste die AK zum wiederholten Male feststellen, dass es auf der Autobahn praktisch keine Preisunterschiede zwischen den Tankstellen gibt. Sowohl bei Diesel als auch bei Eurosuper verlangte der überwiegende Teil der Tankstellen denselben Preis. "Offenbar fehlt es hier am nötigen Wettbewerb, wenn die Tankstellenbetreiber nicht gewillt sind, sich mit niedrigeren Preisen Konkurrenz zu machen", so Thoman dazu.

Insgesamt sind die Treibstoffpreise gegenüber dem Vorquartal etwas zurückgegangen. Eurosuper ist um 4,5 Prozent billiger als im Vorquartal, der Preis für Diesel ist um rund 2,8 gesunken. "Das Preisniveau ist aber nach wie vor sehr hoch. Ein Liter Diesel kostet derzeit im Durchschnitt 1,353 Euro pro Liter. Vor drei Jahren, im Dezember 2010, waren es 1,159 Euro pro Liter. Eine 50-Liter-Tankfüllung kostet damit heute um 8 Euro mehr als noch vor drei Jahren", rechnet Thoman vor.

AK Tipps:

+ Wenn möglich, meiden Sie Autobahntankstellen.

+ Vergleichen Sie die Preise, bevor Sie wegfahren. Im Ausland ist es noch teurer!

+ Die günstigsten Tankstellen können Sie schnell mit dem Spritpreisrechner der E-Control (www.spritpreisrechner.at) finden. SERVICE: Die AK Treibstoffpreis-Analyse unter www.arbeiterkammer.at

