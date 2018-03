BIOSAFE strebt Expansion in Lateinamerika an

Eysins (ots) - Nach dem Aufbau einer chinesischen Filiale in Schanghai und der jüngsten Expansion in Indien beweist Biosafe seinen Fokus auf Schwellenmärkte mit der Einrichtung einer neuen Tochtergesellschaft und der heutigen Eröffnung einer neuen Niederlassung zur Abdeckung des lateinamerikanischen Marktes.

Das neue Unternehmen Biosafe do Brasil Participaçôes e Representações Ltda. mit Sitz im Stadtteil Vila Olímpia von São Paulo, Brasilien, wird die bestehenden Vertriebsstellen von Biosafe in der Region unterstützen und die Märkte Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien abdecken. Die Niederlassung ist ferner damit beauftragt, das Geschäft auf andere vielversprechende lateinamerikanische Länder auszudehnen.

Eine offizielle Veranstaltung anlässlich der Eröffnung der neuen Niederlassung findet heute im Hotel Gran Estanplaza São Paulo statt. Auf dem Programm steht eine Konferenz zu den Themen Nabelschnurblut und Transplantation mit einer Keynote-Präsentation von Dr. Joanne Kurzberg (Director, Pediatric Blood and Marrow Transplant Program Duke University und Director, Carolinas Cord Blood Bank).

Zur Eröffnung der neuen Filiale in Lateinamerika äusserte sich Claude Fell, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Biosafe, folgendermassen: "Die Eröffnung dieser neuen Niederlassung ist ein integraler Bestandteil unserer Expansion in aufstrebenden Volkswirtschaften und beweist unser Vertrauen in das Entwicklungspotenzial Lateinamerikas. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und wissenschaftlichen Partnern und auf die Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit in der Region."

Über die Biosafe Group

Die 1997 gegründete Biosafe Group ist tätig in der Planung, Herstellung und Vermarktung automatisierter Zellverarbeitungssysteme. Die privat geführte Biosafe Group hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und unterhält regionale Tochtergesellschaften (Genf, Houston, Hongkong, Schanghai und São Paulo). Die direkte oder durch Vertriebspartner ermöglichte Präsenz der Gruppe erstreckt sich über mehr als 45 Länder.

Rückfragen & Kontakt:

Christopher Bolton

CFO

Biosafe Group SA

+41-22-365-27-27

christopher.bolton @ biosafe.ch

www.biosafe.ch