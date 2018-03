WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Gazprom und der Wandel der Zeit - von Wolfgang Tucek

Die willkürliche Festlegung der Gaspreise hat ein Ablaufdatum

Wien (OTS) - Gazprom, der russische Gas-Monopolist, hat auf den ersten Blick alle Trümpfe in der Hand. Auch die Drohung mit einem bitterkalten Winter ohne Gas hat zur vorläufigen EU-Abkehr der Ukraine beigetragen. Doch bei näherem Hinsehen wankt das gewohnte Geschäftsmodell des Energiegiganten. Das ist auch der Gazprom-Führung bewusst: Günstigere langfristige Lieferverträge mit Polen und Österreich zeigen das - ganz langsame - Umdenken.

Denn bisher legen Gazprom und Kreml die Preise komfortabel nach den politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnissen fest. Kurioses Ergebnis ist, dass Gas mit längerem Transportweg manchmal günstiger wird: Die Ukraine bezahlt am meisten, Polen weniger und Deutschland kommt am günstigsten weg. Die Deutschen werden längst direkt beliefert, die Nord-Stream-Pipeline umgeht die Transitländer Ukraine und Polen.

Doch die EU arbeitet an ihrem Energiebinnenmarkt und der Welt-Gasmarkt verändert sich. Durch Pipelines, die in beide Richtungen funktionieren, erhalten etwa Polen und Ungarn auch aus dem Westen Gas. Das kommt aus Norwegen, sonst vom Spotmarkt oder auch über den Umweg Deutschland aus Russland. Fließt russisches Gas über Deutschland und Polen, Ungarn oder die Slowakei in die Ukraine zurück, kostet es immer noch weniger, als Kiew direkt an Gazprom zahlen müsste. RWE hat laut der EU-Kommission bereits großes Lieferinteresse gezeigt.

Zudem wollen die USA, Stichwort Schiefergas, schon ab 2016 großflächig Gas exportieren. Das geplante Freihandelsabkommen EU-USA würde den Import nach CEE deutlich erleichtern. Der Gasexporteur Kanada hat mit dem US-Markt seinen Hauptabnehmer verloren.

Die EU selbst hat inzwischen Mut gefasst und ist nicht mehr vor Angst gelähmt wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Die EU-Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen Gazprom wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und winkt mit Milliardenbußen. Die Kommission mahnt die Einhaltung der EU-Energiegesetze ein und hat sämtliche South-Stream-Rahmenverträge mit Russland für illegal erklärt.

Zwar ändern sich sie die Machtverhältnisse nicht von heute auf morgen - auch die EU ist ein Riesentanker, der nur schwerfällig die Richtung ändert. Doch das bleibt auch dem Gazprom-Tanker nicht erspart: Die willkürliche Festlegung der Gaspreise hat ein Ablaufdatum.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at