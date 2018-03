ENERGIE STEIERMARK steigt bei VERBUND Thermal Power aus

Graz/Wien (OTS) - Energie Steiermark und VERBUND geben den Ausstieg der Energie Steiermark bei der VERBUND Thermal Power bekannt. Bisher hielten Energie Steiermark rund 20 % und VERBUND rund 80 % der Anteile an dem gemeinsamen Tochterunternehmen. VERBUND ist somit Eigentümer von über 99% der Anteile der VERBUND Thermal Power.

Im Rahmen der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse wurde seitens VERBUND die Lieferung von Fernwärme aus dem Standort Mellach zur Fernwärmeversorgung der Landeshauptstadt Graz gemäß den bisher geltenden Vereinbarungen vertraglich bis 2020 zugesichert.

Beide Unternehmen haben sich in einer einvernehmlichen Regelung auf den geordneten Ausstieg der Energie Steiermark aus dem gemeinsamen Tochterunternehmen VERBUND Thermal Power geeinigt. Einzelheiten der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Über Energie Steiermark

Die Energie Steiermark AG ist das viertgrößte Energieunternehmen Österreichs mit den Kerngeschäftsfeldern Strom, Erdgas und Fernwärme. Der Fokus des Konzerns liegt auf dem Bereich Erneuerbare Energie und innovative Energie-Dienstleistungen. Mehrheitseigentümer der Energie Steiermark ist das Land Steiermark (Anteil: 75 % minus 1 Aktie). Der französische Energiekonzern Electricité de France (EdF) hält 25 % plus eine Aktie. Auf in- und ausländischen Märkten verkauft die Energie Steiermark mehr als 25.000 GWh Strom, 15.600 GWh Erdgas und 2.200 GWh Fernwärme. Der Konzernumsatz liegt bei 1,972 Milliarden Euro.

Die Energie Steiermark beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter im In-und Ausland.

Weitere Informationen: www.e-steiermark.com

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mehr als vier Fünftel seines Stroms erzeugt das Unternehmen aus Wasserkraft, ergänzt durch Wärme- und Windkraft. VERBUND betreut inklusive seiner Beteiligungen rund 1 Mio. Stromkunden und handelt in 15 Ländern mit Strom. 2012 wurde mit rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Jahresumsatz von 3,2 Mrd. Euro erzielt. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

Weitere Informationen: www.verbund.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

Energie Steiermark AG

Leonhardgürtel 10

8010 Graz

Tel +43 (0)316/9000-5926

mobil +43 (0)664 18 01 780

E-Mail urs.harnik @ e-steiermark.com



VERBUND AG

Mag. Ingun Metelko

Konzernkommunikation

Tel.: +43 (0) - 50313 - 53 748

Mobil: +43 664 380 92 69

mailto: ingun.metelko @ verbund.com