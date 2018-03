Karstadt Arbeitsdirektor Kai-Uwe Weitz bestätigt

Essen (ots) - Der Aufsichtsrat der Karstadt Warenhaus GmbH hat in seiner Sitzung vom 11.12.2013 Karstadt-Arbeitsdirektor und Chief Human Resources Officer Kai-Uwe Weitz für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Weitz wird bis zur Übernahme des Tagesgeschäftes durch die neue Karstadt-CEO Eva-Lotta Sjøstedt am 24.2.2014 die Geschäftsführung der Karstadt Warenhaus GmbH in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Stephan Fanderl, koordinieren.

