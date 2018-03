ÖVP-Hueter: Fehlereingeständnis rettet unsere Bauern

Kärntens ÖVP-Clubobmann fordert Fehlereingeständnis von Seiten der Agrarmarkt Austria in Bezug auf Flächenausweisung der Almfutterflächen ein.

Klagenfurt (OTS) - "Wir kämpfen täglich für unsere Bauern, sie können als letztes Glied in einer Kette nicht die Alleinverantwortlichen in der Bewertung der Almfutterflächen sein. Hier liegt ein Behördenirrtum vor. Ein Eingeständnis würde unsere Bauern retten", sagt heute VP-Clubobmann Ferdinand Hueter.

Auch die Tiroler Landesregierung hat diese Forderung an den Bund bereits gestellt. Die AMA sowie das Landwirtschaftsministerium sollen damit den Systemfehler bei der Flächenausweisung der Almfutterflächen eingestehen.

"Damit steigt die Möglichkeit, dass die Rückforderungen für die Bauern entfallen. Sie können in dieser Geschichte nicht diejenigen sein, die übrig bleiben. Zumal die Flächenausweisung derartige Verrücktheiten zu Tage gebracht hat, wonach der Irrtum eindeutig ist", so Hueter.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at