Sparkassen Generalsekretär Ikrath: "IWF und EZB gefährden Geschäftsmodell Europa"

Wien (OTS) - Die jüngsten Aussagen von Christine Lagarde veranlassen Michael Ikrath einmal mehr zur Kritik: "Lagarde fordert Wachstum in Europa und begrüßt gleichzeitig die Niedrigzinspolitik der EZB. Das passt nicht zusammen."

Verärgert reagiert Michael Ikrath auf die Aussagen von Christine Lagarde, wonach diese die Niedrigzinspolitik der EZB begrüßt:

"Draghis Rekordleitzinssenkung hat nur eines bis dato gebracht:

südeuropäische Banken investieren wie die Wilden in Staatsanleihen. Das billige Geld, das eigentlich zur Kreditvergabe an Unternehmen gedacht war und damit wieder einen Wachstumsimpuls für die Wirtschaft geben sollte, ist am falschen Platz gelandet." Das sei umso erstaunlicher, da gleichzeitig die neue Bankenaufseherin der EZB, Daniele Nouy, die Banken auf ihr Portfolio von Staatsanleihen überprüfen möchte, die als hohes Risiko angesehen werden. "Hier weiß offensichtlich die linke Hand nicht, was die rechte tut bzw. verursacht.", folgert Ikrath.

Die stetigen Leitzinssenkungen bedeuten eine kalte Enteignung der Sparer. Pensionsvorsorge oder andere Formen der privaten Zukunftssicherung werden zunehmend obsolet. Ikrath: "Um Vermögen zu vermehren, greifen einige Sparer wieder zu spekulativen Instrumenten, die nicht hinreichend vom Anlegerschutz erfasst sind und hohes Risiko in sich tragen. Und damit schaffen wir die Voraussetzungen zur nächsten Krise."

Ikrath empfiehlt Lagarde und Draghi sich einmal intensiv mit der Kreditinstitutsstruktur in Europa auseinanderzusetzen. Europas Realwirtschaft basiert auf einer starken KMU Struktur. Die derzeitigen Maßnahmen beschädigen das klassische Kundenbankensystem wie die Sparkassen, die seit jeher die Kreditversorger der Realwirtschaft sind.

"Es ist auch an der Zeit, dass die österreichische Politik bei EZB und auch beim IWF diese Widersprüche aufzeigt und klare Signale für die Realwirtschaft finanzierende Kreditwirtschaft abgibt". Als Verbündeter böte sich Deutschland an, das sich ähnlichen Problemen gegenüber sieht. "Die Ermahnung Deutschlands durch die EU Kommission, zu produktiv zu sein, ist eine der seltsamen Botschaften einer Politik, die behauptet Wachstum zu wollen, aber das muddling-through zu ihrem Rezept erkoren hat.", so Ikrath abschließend.

