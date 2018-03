ÖVP Wien ad Franz-Josefs-Kai/Schwedenplatz: Hier raubt Rot-Grün eine Spur: Nicht mit uns!

Wien (OTS) - "Die Menschen haben ein Recht auf Mobilität und darauf, sich das Verkehrsmittel auszusuchen. Machen wir die Alternativen attraktiver, statt das Autofahren zu vermiesen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka beim heutigen Fototermin gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel und dem ÖVP-Bezirksparteiobmann der Inneren Stadt, Markus Figl.

Es gibt rathausintern Pläne seitens Rot-Grün im Zuge der Neugestaltung des Schwedenplatzes eine oder sogar mehrere Spuren der Fahrbahn am Franz-Josefs-Kai wegzunehmen. Diese Reduktion hätte katastrophale Folgen. Ein Verkehrschaos am Kai und ein ständiger Stau auf einer wichtigen Verkehrsader in Wien. Ein Rückstau in andere Bezirke wäre die Konsequenz und die Erreichbarkeit des Flughafens und anderer Teile Wiens würde erschwert werden.

"Rot-Grün zeigt in diesem Zusammenhang wieder einmal sein wahres Gesicht. Anstatt ein vernünftiges Gesamtkonzept aufzustellen, werden die Autofahrer schikaniert", so Juraczka weiter. "Leidtragende wäre auch die Anrainerinnen und Anrainer im Bezirk, die unter anderem mehr Lärm, mehr Feinstaub und mehr Abgase durch die stehenden Motoren ausgesetzt sind. Wir brauchen ein Gesamtkonzept vom Ringturm bis zur Urania und keine ideologischen Einzelmaßnahmen gegen die Autofahrer!", fügt Bezirksparteiobmann Markus Figl hinzu.

"Diese Pläne sind einmal mehr ein ideologisch getriebener Versuch den Menschen das Autofahren abzugewöhnen. Ein Megastau auf dem Kai und auf dem Ring wäre die unweigerliche Folge. Wir werden alles daran setzen dies zu verhindern", so Bezirksvorsteherin Stenzel abschließend.

