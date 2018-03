Streiks zur Zentralmatura in großen Teilen Österreichs

Schüler und Schülerinnen müssen gehört werden!

Wien (OTS) - In großen Teilen Österreichs werden morgen, Donnerstag, Demonstrationen bzw. Streiks stattfinden. Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) unterstützt diese in jeglicher Weise und will die Schüler_innen dazu ermutigen, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen. Wann und wo genau die Demonstrationen stattfinden, wird im folgenden Link geklärt: http://aks.at/zentralmatura

Scharf kritisieren muss die AKS jedoch das Verhalten, das zum Teil von Landesschüler_innenvertretungen, aber auch von Landesschulräten zu Tag gebracht wird. Diese raten die Schüler_innen davon ab, für ihre Interessen während der Unterrichtszeit öffentlich auf der Straße einzustehen, da sie sonst mit Sanktionen zu rechnen hätten. "Das ist unproduktiv und zeugt nur wieder davon, wie wenig die Sorgen der Schüler_innen ernst genommen werden. Es darf keine Konsequenzen für Schüler und Schülerinnen geben, die von ihrem Recht auf Versammlungs-und Meinungsfreiheit Gebrauch machen!", fordert Claudia Satler, Bundesvorsitzende der AKS.

Seitens des Bifie hat der Streikaufruf der AKS auf jeden Fall schon erste Reaktionen erzeugt. In einer Aussendung wurde die AKS zu Gesprächen mit dem Bundesinstitut eingeladen. "Es freut uns, dass nun auch das Bifie erkannt hat, dass wir Schüler und Schülerinnen unzufrieden sind. Doch ein klärendes Gespräch wird auf jeden Fall nicht reichen, es braucht weitere Reformen", erklärt Satler. Das Ziel der AKS ist auf jeden Fall auch eine qualitativ hochwertige und gesetzeskonforme Reifeprüfung, dennoch können die Bedenken der Schüler_innen nicht überhört werden. Die Schüler_innenverteterin ist überzeugt davon, dem Bifie bei sachlichen Gesprächen die Kritikpunkte der Schüler und Schülerinnen näherzubringen, immerhin ist die BSV bei ihren Verhandlungen bereits mit ähnlichen Forderungen auf den Plan getreten und nimmt die Einladung gerne an. "Es ist untragbar, dass mit letzter Kraft versucht wird, die Fehler am System schönzureden und zu verbergen. Wenn tausende Schüler_innen, die selbst von der Zentralmatura betroffen sind, auf die Barrikaden steigen und Fehler aufzeigen, dann kann man das nicht einfach übergehen. Wir Schüler und Schülerinnen werden am Donnerstag lautstark zeigen, dass noch immer Probleme bestehen und wir uns mit dieser Mogelpackung nicht zufrieden geben!", stellt Satler abschließend klar.

