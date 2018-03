Thriller-Serienhit "The Blacklist" mit James Spader ab 22. Jänner in ORF eins

Außerdem neu am Mittwoch in ORF eins: die US-Thriller-Serie "Bates Motel"

Wien (OTS) - Er war einer der meistbeachteten und erfolgreichsten Serien-Neustarts in der aktuellen US-Season. Als erfolgreichste Dramaserie seit 19 Jahren für das US-Network NBC, ist eine zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben. Nun sorgt der topbesetzte Thriller-Serienhit "The Blacklist" auch in ORF eins für Spannung der Extraklasse. Golden-Globe-Nominee und Emmy-Preisträger James Spader (zuletzt auch in "Lincoln") gibt darin ab 22. Jänner (jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr und zum Auftakt auch um 21.05 Uhr; Zweikanalton) einen international gesuchten Gangster, der sich ganz plötzlich und mit einer geheimnisvollen Bedingung dem FBI ergibt: Er bietet an, alle seine Kontakte, "The Blacklist", preiszugeben, will aber ausschließlich mit der jungen und unerfahrenen Agentin Elizabeth Keen (Megan Boone) zusammenarbeiten. Doch was steckt wirklich hinter diesem Angebot?

Ein Serienneustart jagt den nächsten: Start der US-Thriller-Serie "Bates Motel"

Gänsehautfeeling à la Hitchcock ist mit einem weiteren Serienneustart garantiert: Denn ORF eins erzählt - ab 22. Jänner jeweils um 22.00 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere - die Vorgeschichte des späteren Serienmörders Norman Bates und führt in der gleichnamigen US-Thriller-Serie mit u. a. Freddie Highmore ("Charlie und die Schokoladenfabrik", "Wenn Träume fliegen lernen") und Oscar- und Golde-Globe-Nominee Vera Farmiga ("Up in the Air") ins "Bates Motel". Farmiga wurde 2013 für ihre schauspielerische Leistung in "Bates Motel" für den Emmy nominiert. Die Handlung des Prequels zum Hitchcock-Klassiker "Psycho" spielt zwar in der heutigen Zeit, basiert aber auf dem Roman "Psycho" von Robert Bloch, der 1960 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde.

Mehr zu den Inhalten der beiden Serien

"The Blacklist" (ab 22. Jänner, jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF eins bzw. zum Auftakt in einer Doppelfolge)

Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond "Red" Reddigton (James Spader) auf der Fahndungsliste des FBI ganz oben. Er verhandelte die großen Deals der Kriminellen auf der ganzen Welt und ist als der "Berater des Bösen" bekannt. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte, "The Blacklist", und damit alle, mit denen er zusammengearbeitet hat, preiszugeben - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Elizabeth "Liz" Keen (Megan Boone) auf Verbrecherjagd gehen, die die FBI-Akademie in Quantico gerade erst abgeschlossen hat und eine Anfängerin als Profilerin ist. Doch was sind Reds wahre Absichten? Warum sucht er sich Liz aus, eine Frau zu der er scheinbar keine Verbindung hat? Hat Liz selbst Geheimnisse?

"Bates Motel" (ab 22. Jänner, jeweils Mittwoch um 22.00 Uhr in ORF eins)

Nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns kauft Norma Bates (Vera Farmiga) ein Motel am Rande des idyllischen Küstenstädtchens White Pine Bay, um ein neues Leben anzufangen. Als Mutter und Sohn sich in ihrem neuen Zuhause niederlassen, müssen sie schon bald erfahren, dass die Stadt nicht so malerisch ist, wie sie scheint. Und auch die Bewohner sind nicht gerade erpicht darauf, mit den Zugezogenen ihre Geheimnisse zu teilen. Doch die Bates lassen sich nicht mehr vertreiben und werden alles dafür tun, heimisch zu werden.

