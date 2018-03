Weihnachtsgeschenk der Kunsthalle Krems: Freier Eintritt am 26. Dezember 2013

Krems (OTS) - Die Kunsthalle Krems blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr zurück: Rund 55.000 BesucherInnen nutzten 2013 das facettenreiche Ausstellungsangebot, das von einer epochenüberschreitenden Präsentation bis hin zu Retrospektiven bedeutender Künstlerinnen gereicht hat. Die "Große Gefühle"-Schau, die sich mit den unterschiedlichen Ausformungen von Emotionen und ihrer jeweiligen Veränderung in den historischen Kontexten von Kunstwerken auseinandersetzte, bildete im März den Auftakt des Ausstellungsjahres. Im Sommer wurden mit den Personalen von Kiki Kogelnik und Elfie Semotan zwei österreichische Künstlerinnen gewürdigt, die der Öffentlichkeit die bisher umfassendsten Präsentationen mit zahlreichen erstmals gezeigten Werkgruppen boten.

Als Dankeschön für das enorme Interesse am Ausstellungsprogramm schenkt die Kunsthalle Krems ihren treuen BesucherInnen zum diesjährigen Weihnachtsfest am Donnerstag, den 26. Dezember 2013, freien Eintritt in die aktuelle Ausstellung "Yoko Ono. Half-A-Wind Show. Eine Retrospektive". Mit über 200 Arbeiten aus sechs Jahrzehnten ihres Schaffens bieten diese erstmals in Österreich einen einmaligen Einblick in den Kosmos der außergewöhnlichen Künstlerin und ihrer bemerkenswerten Vielseitigkeit. Yoko Ono reüssierte sowohl als Konzeptkünstlerin, Performerin, Mitglied der Fluxusbewegung, Avantgardefilmemacherin sowie als revolutionäre Musikerin, gesellschaftspolitische Aktivistin, Philosophin und Poetin. Ein Ausstellungsrundgang, der gerade in der stillsten Zeit des Jahres, inspiriert sowie zum Nachdenken einlädt.

All jene, die noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sind, können darüber hinaus im Shop der Kunsthalle Krems fündig werden: Ein Sortiment an Editionen, die Künstlerinnen anlässlich ihrer Ausstellungen exklusiv entwickelt haben, ermöglicht den Kauf von Kunstwerken zu attraktiven Preisen. Editionen von der Grande-Dame der österreichischen Fotografie, Elfie Semotan oder der weltweit renommierten Künstlerin Yoko Ono stellen besondere Präsente dar, die Seltenheitswert besitzen. Der Shop der Kunsthalle Krems bietet des Weiteren zahlreiche Kunstkataloge, wie etwa zu Francis Picabia, Elfie Semotan, Daniel Spoerri oder Yoko Ono an, die für Kunstliebhaber höchsten Lesegenuss versprechen.

Freier Eintritt in die Kunsthalle Krems: Donnerstag, 26. Dezember 2013, von 10.00 bis 17.00 Uhr

Informationen zu Katalogen & Editionen: Shop der Kunsthalle Krems (+ 43 27 32 90 80 10-155 oder sabine.mosgoeller @ kunsthalle.at)

