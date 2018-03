M. Ehrenhauser zu EU-Lobbyregister-Reform: "Rein kosmetische Änderungen bekommen von mir keine Zustimmung"

Straßburg (OTS) - Vor zwei Jahren beschlossen das Europäische Parlament und die Kommission ein gemeinsames Lobbyregister. Derzeit wird das Register reformiert. Im Juni wurde dafür eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser ist der einzige österreichische Europaabgeordnete in der Arbeitsgruppe.

Diese Woche findet die abschließende Sitzung in Straßburg statt:

"Das Treffen wird zeigen, ob die gegenwärtige Revision zu einer Stärkung des Lobbyregisters führt oder lediglich kosmetische Änderungen eingeführt werden. Entscheidend sind dabei vor allem zwei Schwerpunkte: Erstens, die Kommission muss in einem absehbaren Zeitrahmen einen Vorschlag für ein verpflichtendes Transparenzregister vorlegen. Zweitens, das Parlament und die Kommission müssen bis dahin ein System von Anreizen einführen, die dieses Lobbyregister de-facto obligatorisch machen," so Ehrenhauser.

Sowohl schriftlich als auch mündlich hat Ehrenhauser bereits unzählige Änderungsvorschläge eingebracht. Auch viele Verbesserungen konnten so erzielt werden. "Auch für das abschließende Treffen werde ich Vorschläge einbringen. Wenn der Großteil dieser Vorschläge in der Arbeitsgruppe keine Unterstützung findet, werde ich die Ergebnisse dieser Revision ablehnen. Eine Revision mit reinen kosmetischen Änderungen wird keine Zustimmung von mir bekommen," so Ehrenhauser

Über die Notwendigkeit der Reform meint Ehrenhauser: "Das gegenwärtige EU-Lobbyregister erfüllt seine Funktion nur mangelhaft. Über 90 Firmen, darunter Goldman Sachs, Amazon und Delhaize, tragen sich nicht in das Lobbyregister ein. Sie beeinflussen massiv die EU-Gesetzgebung, verweigern aber die notwendige Transparenz. Dies muss sich umgehend ändern."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Pressefotos: http://www.ehrenhauser.at/presse/pressefotos/

Web: http://www.ehrenhauser.at

Twitter: https://twitter.com/mehrenhauser

Rückfragen & Kontakt:

Heghine Evinyan

Tel.: +32(0)486959788

E-Mail: heghine.evinyan @ europarl.europa.eu